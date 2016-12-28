Житель Непала погиб при нападении слонов

Пострадали еще два человека.

На деревню на юго-западе Непала напали слоны, сообщает NDTV.





В результате происшествия, которое произошло в среду утром в деревне Прасени, погиб один человек и еще двое получили травмы.





Местные власти отмечают, что несмотря большое количество слонов, которые обитают в округе, случаи нападения на людей крайне редки.



