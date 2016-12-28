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Житель Непала погиб при нападении слонов

28 декабря 2016, 13:01

Пострадали еще два человека.


На деревню на юго-западе Непала напали слоны, сообщает NDTV.

В результате происшествия, которое произошло в среду утром в деревне Прасени, погиб один человек и еще двое получили травмы.

Местные власти отмечают, что несмотря большое количество слонов, которые обитают в округе, случаи нападения на людей крайне редки.

Фото: NDTV.

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