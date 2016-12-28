Житель Непала погиб при нападении слонов
28 декабря 2016, 13:01
Пострадали еще два человека.
На деревню на юго-западе Непала напали слоны, сообщает NDTV.
В результате происшествия, которое произошло в среду утром в деревне Прасени, погиб один человек и еще двое получили травмы.
Местные власти отмечают, что несмотря большое количество слонов, которые обитают в округе, случаи нападения на людей крайне редки.
Фото: NDTV.
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