Спикер Мажилиса Нигматулин подвел итоги законотворческого года

На заключительном пленарном заседании Мажилиса Парламента РК спикер Палаты Нурлан Нигматулин поздравил коллег с успешным окончанием 2016 года, передает корреспондент Zakon.kz.

«Наступающий новый год начнется для нас со встречи с избирателями. Для этого принято решение бюро. В соответствии с решением, с 4 по 13 января включительно 2017 года у нас планируются выезды в регионы для встречи с избирателями. Я знаю, что уже отработан график, он утвержден. Это очень важное политическое мероприятие, в ходе которого мы должны будем разъяснить населению основные положения выступлений Главы государства на торжественном собрании, посвященному 25-летию Независимости нашей страны, где Президент поставил очень большие стратегические задачи», - сказал он.

По его словам, задача депутатов во время поездок по регионам будет заключаться в доведении информации о законотворческой деятельности Мажилиса до казахстанцев.

«Необходимо будет довести и информацию о законотворческой деятельности Мажилиса Парламента за прошедший период. Нам с вами есть, что доложить и сообщить своим избирателям. С начала работы Мажилиса нынешнего созыва принят в работу 81 законопроект, из которых нами одобрены и направлены в Сенат - 51. Причем, я должен отметить, 9 законопроектов разработаны самими депутатами. Для сравнения, в V созыве за весь созыв - 7 законопроектов. Из принятых Парламентом законов на сегодняшний день 32 уже подписаны Главой государства и обрели силу закона», - указал Н.Нигматулин.

Также спикер напомнил, что вся законотворческая работа Парламента ведется по новому формату.

«Рассмотрение законопроектов, по его словам, проходит при участии СМИ, неправительственных организаций, общественно-политических объединений, партий, которые не вошли в Парламент.

В заключение он поблагодарил всех за плодотворную работу в 2016 году.

«Я хотел бы поблагодарить всех вас, коллеги, за четкую, профессиональную и слаженную работу, которую вы с начала осенней сессии особенно, когда мы поменяли формат, проводите. Темп хороший при том объеме работ, который увеличился в связи с открытостью и более широким обсуждением всех законопроектов и документов, которые сегодня имеются в Мажилисе, - подытожил он.

Ксения Давыдова