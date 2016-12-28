Проверки в ЕНПФ прокомментировал глава Нацбанка
Сегодня в кулуарах пленарного заседания Мажилиса Парламента РК председатель Национального банка РК Данияр Акишев прокомментировал проверки департамента КНБ в Едином накопительном пенсионном фонде, передает МИА «Казинформ».
По его словам, ЕНПФ обладает своим капиталом и средствами от хозяйственной деятельности, осуществляет инвестиции самостоятельно, без участия Нацбанка. В данное время в НБ РК пришел запрос от департамента КНБ по городу Алматы о проведении проверки с просьбой привлечь специалистов Нацбанка.
«Специалисты Нацбанка в этой проверке участвуют. Пока проверка не закончится, давать какие-то комментарии преждевременно», - сказал Данияр Акишев.
Ранее сообщалось, департамент КНБ Алматы возбудил уголовное дело, по факту приобретения ЕНПФ облигаций ТОО «Бузгул Аурум».
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.