Проверки в ЕНПФ прокомментировал глава Нацбанка

Сегодня в кулуарах пленарного заседания Мажилиса Парламента РК председатель Национального банка РК Данияр Акишев прокомментировал проверки департамента КНБ в Едином накопительном пенсионном фонде, передает МИА «Казинформ».

По его словам, ЕНПФ обладает своим капиталом и средствами от хозяйственной деятельности, осуществляет инвестиции самостоятельно, без участия Нацбанка. В данное время в НБ РК пришел запрос от департамента КНБ по городу Алматы о проведении проверки с просьбой привлечь специалистов Нацбанка.

«Специалисты Нацбанка в этой проверке участвуют. Пока проверка не закончится, давать какие-то комментарии преждевременно», - сказал Данияр Акишев.

Ранее сообщалось, департамент КНБ Алматы возбудил уголовное дело, по факту приобретения ЕНПФ облигаций ТОО «Бузгул Аурум».