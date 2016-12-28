Самый мощный Porsche Panamera стал эксклюзивнее

Подразделение Porsche Exclusive, занимающееся персонализацией автомобилей немецкой марки, доработало топовую версию хетчбэка Panamera второго поколения – Panamera Turbo Executive. В честь Рождества спортивная пятидверка получила кузов красного цвета Carmine Red и опциональный пакет черных элементов дизайна экстерьера SportDesign. Салон отделан черной кожей с красными вставками на передней панели, дверях и нижней части центральной консоли. Дополняет картину красно-черный ключ-брелок.





Executive – это удлиненная версия «Панамеры», дебютировавшая осенью на автосалоне в Лос-Анджелесе. По сравнению с базовой моделью расстояние между осями в ней увеличено на 150 мм, а задний ряд имеет особо роскошное оснащение с информационно-развлекательной системой и центральной консолью со встроенными столиками. Слово Turbo в названии указывает на использование 550-сильного бензинового V8 объемом 4,0 литра.





Для Panamera второго поколения со стандартной колесной базой программа индивидуализации от Porsche Exclusive была представлена еще летом. Все опции, продемонстрированные автопроизводителем на спецверсиях, доступны для заказа по отдельности.





Следующей весной в семействе Porsche Panamera ожидается серьезное пополнение: к хетчбэку присоединится спортивный универсал Panamera Sport Turismo. Его должны показать в марте на Женевском автосалоне.