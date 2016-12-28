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Новости за сегодня

Анонс об изменении порядка информационно-справочного обслуживания физических лиц

 

Доводим до сведения общественности:

15 декабря т.г. постановлением Правительства № 816 внесены изменения в Реестр государственных услуг.

Новым реестром госуслуга Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры «Выдача справки о наличии либо отсутствии сведений о совершении лицом уголовного правонарушения» заменена на «Выдача справки о наличии либо отсутствии судимости».

Новый формат предполагает выдачу гражданам справки о судимости с учетом ее погашения либо снятия.

Она будет выдаваться в филиалах государственной корпорации «Правительство для граждан» (ЦОНы) и через портал электронного правительства после утверждения Стандарта и регламента по оказанию госуслуги.

В соответствии со статьей 13 Закона РК «О государственных услугах» стандарт разрабатывается и утверждается в течение трех месяцев с даты включения государственной услуги в реестр государственных услуг.

Таким образом, во 2 квартале 2017 года граждане, ранее привлеченные к уголовной ответственности, судимость которых погашена или снята, будут получать справки с отметкой «Судимости не имеет».

Проект Стандарта в настоящее время проходит процедуру публичного обсуждения на сайте.

Любой желающий может выразить свое мнение, приняв участие в публичном обсуждении.

28 декабря 2016, 13:11
Источник, интернет-ресурс: *Генеральной прокуратуры РК

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