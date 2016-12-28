Валовой внутренний продукт методом производства за 9 месяцев 2016 года

Индекс физического объема (ИФО) Валового внутреннего продукта (ВВП) за 9 месяцев 2016 года (по отчетным данным) по отношению к соответствующему периоду предыдущего года составил 100,4%. В структуре ВВП доля производства товаров занимает 36,9%, услуг - 56,8%.

Номинальное значение и структура ВВП ВДС млн. тенге Структура, в % к предыдущему году, в % ИФО дефлятор Валовой внутренний продукт 31 355 126,1 100,0 100,4 113,8 Производство товаров 11 620 714,7 36,9 100,2 112,9 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 1 456 636,2 4,7 104,6 105,5 Промышленность 8 327 608,3 26,3 98,0 116,5 Строительство 1 836 470,2 5,9 106,9 104,4 Производство услуг 17 751 106,9 56,8 100,3 112,6 Валовая добавленная стоимость 29 371 821,6 93,7 100,3 112,7 Налоги на продукты 1 983 304,5 6,3 103,4 131,8

ВВП - в рыночных ценах представляет собой конечный результат производственной деятельности производителей-резидентов.

ИФО ВВП характеризует изменение объемов производства товаров и услуг в экономике за определенный период.