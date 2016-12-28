Валовой внутренний продукт методом производства за 9 месяцев 2016 года
Индекс физического объема (ИФО) Валового внутреннего продукта (ВВП) за 9 месяцев 2016 года (по отчетным данным) по отношению к соответствующему периоду предыдущего года составил 100,4%. В структуре ВВП доля производства товаров занимает 36,9%, услуг - 56,8%.
|
Номинальное значение и структура ВВП
|
|
ВДС млн. тенге
|
Структура, в %
|
к предыдущему году, в %
|
ИФО
|
дефлятор
|
Валовой внутренний продукт
|
31 355 126,1
|
100,0
|
100,4
|
113,8
|
Производство товаров
|
11 620 714,7
|
36,9
|
100,2
|
112,9
|
Сельское, лесное и рыбное хозяйство
|
1 456 636,2
|
4,7
|
104,6
|
105,5
|
Промышленность
|
8 327 608,3
|
26,3
|
98,0
|
116,5
|
Строительство
|
1 836 470,2
|
5,9
|
106,9
|
104,4
|
Производство услуг
|
17 751 106,9
|
56,8
|
100,3
|
112,6
|
Валовая добавленная стоимость
|
29 371 821,6
|
93,7
|
100,3
|
112,7
|
Налоги на продукты
|
1 983 304,5
|
6,3
|
103,4
|
131,8
ВВП - в рыночных ценах представляет собой конечный результат производственной деятельности производителей-резидентов.
ИФО ВВП характеризует изменение объемов производства товаров и услуг в экономике за определенный период.
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