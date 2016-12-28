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Новости за сегодня

Валовой внутренний продукт методом производства за 9 месяцев 2016 года

 

Индекс физического объема (ИФО) Валового внутреннего продукта (ВВП) за 9 месяцев 2016 года (по отчетным данным) по отношению к соответствующему периоду предыдущего года составил 100,4%. В структуре ВВП доля производства товаров занимает 36,9%, услуг - 56,8%.

 

Номинальное значение и структура ВВП

 

ВДС млн. тенге

Структура, в %

к предыдущему году, в %

ИФО

дефлятор

Валовой внутренний продукт

31 355 126,1

100,0

100,4

113,8

 Производство товаров

11 620 714,7

36,9

100,2

112,9

 Сельское, лесное и рыбное хозяйство

1 456 636,2

4,7

104,6

105,5

 Промышленность

8 327 608,3

26,3

98,0

116,5

 Строительство

1 836 470,2

5,9

106,9

104,4

 Производство услуг

17 751 106,9

56,8

100,3

112,6

 Валовая добавленная стоимость

29 371 821,6

93,7

100,3

112,7

 Налоги на продукты

1 983 304,5

6,3

103,4

131,8

 

ВВП - в рыночных ценах представляет собой конечный результат производственной деятельности производителей-резидентов.

ИФО ВВП характеризует изменение объемов производства товаров и услуг в экономике за определенный период.

 

28 декабря 2016, 13:17
Источник, интернет-ресурс: Комитета по статистике

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