Законопроект о коллекторской деятельности одобрил Мажилис

Еще в 2012 году Указом Главы государства была утверждена концепция дальнейшего развития институтов независимой оценки, контракции рисков и коллекторских агентств, которая предполагала введение госрегулирования коллекторской деятельности для обеспечения защиты прав граждан.





Об этом проинформировал председатель национального банка РК Данияр Акишев, передает корреспондент Zakon.kz





«Но до настоящего времени этого сделано не было. Несмотря на фактическое существование коллекторских компаний длительное время и широкое вовлечение в нашу жизнь, их деятельность не регулируется законодательством и не контролируется государством», - сказал он на пленарном заседании Мажилиса при рассмотрении проекта закона РК «О коллекторской деятельности» в первом чтении.





Глава Нацбанка проинформировал, что уже сейчас существуют около 60 компаний, которые на основе договоров с банками взыскивают задолженность. Так, 928 тыс должников банков уже находятся на взыскании в коллекторских агентствах.





«При этом потенциальный масштаб проблем неурегулированности отношений по взысканию долга в условиях закредитованности населения будет только возрастать», – отметил Д. Акишев.





В ходе заседания председатель Нацбанка РК обозначил основные аспекты законопроекта «О коллекторской деятельности».





«С одной стороны, банки выдают кредиты и потом взыскивают долги в случае неисполнения обязательств со стороны заемщиков. И в этот процесс на законных основаниях вовлечены коллекторские организации, задачей которых является проведение работы по возврату долга. И именно в этом нерегулируемом сегменте сейчас наблюдаются нарушения в отношении заемщиков, которые не могут получить нормальной правовой защиты», - пояснил он.





«Другой аспект - банки являются местом хранения депозитов населения и предприятий и обязаны обеспечить сохранность денег. И именно поэтому должны прилагать максимум усилий по взысканию задолженности в случае невозврата кредитов со стороны заемщиков. Иначе банки не смогут рассчитываться по своим обязательствам по депозитам. Поэтому необходимо обеспечить баланс соблюдения интересов всех групп населения, как имеющих кредиты в банках, так и рассчитывающих на сохранность своих депозитов», - подчеркнул он.





Глава Нацбанка отметил, что рассматриваемый проект закона «О коллекторской деятельности» отвечает этим принципам и закладывает основу для «будущего цивилизованного диалога в процессе взыскания задолженности».





Также депутаты Мажилиса одобрили в первом чтении пакет сопутствующих поправок «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам коллекторской деятельности» . Как указывается в заключении профильного Комитета Мажилиса, законопроектом предусматривается: введение регулирования, контроля за коллекторской деятельностью; установление для коллекторских агентств требования по участию в системе формирования кредитных историй в РК; определение прав банков, организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, и микрофинансовых организаций по передаче прав требований коллекторским агентствам, а также банковской тайны и тайны предоставления микрокредита; установление меры ответственности коллекторских агентств за нарушение законодательства о коллекторской деятельности.





Задачами законопроекта являются приведение в соответствие норм отдельных законодательных актов Республики Казахстан с положениями проекта Закона Республики Казахстан «О коллекторской деятельности», а также устранение правовых пробелов и коллизий. Законопроект не повлечет негативных правовых и социально-экономических последствий.





В рабочую группу поступило более 250 предложений. Все поступившие предложения по данному законопроекту обсуждены на пяти заседаниях рабочей группы и на расширенном заседании Комитета по финансам и бюджету, с участием представителей заинтересованных министерств и ведомств, непарламентских партий, а также ряда неправительственных организаций.





В ходе рассмотрения законопроекта на заседаниях рабочей группы, в целях совершенствования отдельных норм законопроекта были приняты следующие поправки:

1) в части защиты прав потребителей финансовых услуг:

- предусмотрено обязательное принятие кредитором мер, направленных на урегулирование проблемной задолженности должника, а также передача коллекторскому агентству на взыскание задолженности в случае неурегулирования с должником проблемной задолженности и недобросовестности должника;

- уточняются полномочия банковского омбудсмана по урегулированию разногласий, возникающих из договора банковского займа или договора о предоставлении микрокредита, между заемщиком, являющимся физическим лицом, и лицом, которому уступлено право (требование);

2) в части обеспечения прозрачности рынка коллекторских услуг:

- уточнены составы административных правонарушений в части введения дополнительной ответственности коллекторских агентств;

- предусматриваются полномочия Национального Банка по контролю за деятельностью коллекторских агентств в форме проверки и иных форм контроля;

- уточняется информация, которая должна представляться коллекторским агентством в государственное кредитное бюро.





Автор Ксения Давыдова, Астана