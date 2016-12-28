Возбуждено уголовное дело по факту жестокого убийства медведя в якутской тундре

Следователи уже установили местонахождение грузовиков, на которых задавили медведя, и провели их осмотр. Кроме того, установлен один из нарушителей.

Уголовное дело возбуждено по статье «Жестокое обращение с животными», сообщается на сайте СУ СКР по региону, передает телеканал передает телеканал НТВ





Из сообщения СУ СКР по республике: «Следственными органами СКР по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по статье "Жестокое обращение с животным“ по факту размещенной в сети Интернет видеозаписи, содержащей кадры жестокой расправы над бурым медведем".





Также сообщается, что грузовики «Урал», на которых совершена травля хищника, принадлежат организации, занимающейся изучением недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы на территории региона. Как сообщили в Минприроды региона, грузовики принадлежат Мирнинскому филиалу компании «Якутгеофизика».





По данным следствия, на кадрах видеосъемки запечатлены вахтовики, которые работают на территории Булунского района республики.



