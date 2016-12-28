Возбуждено уголовное дело по факту жестокого убийства медведя в якутской тундре
28 декабря 2016, 13:56
Следователи уже установили местонахождение грузовиков, на которых задавили медведя, и провели их осмотр. Кроме того, установлен один из нарушителей.
Уголовное дело возбуждено по статье «Жестокое обращение с животными», сообщается на сайте СУ СКР по региону, передает телеканал НТВ.
Из сообщения СУ СКР по республике: «Следственными органами СКР по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по статье "Жестокое обращение с животным“ по факту размещенной в сети Интернет видеозаписи, содержащей кадры жестокой расправы над бурым медведем".
Также сообщается, что грузовики «Урал», на которых совершена травля хищника, принадлежат организации, занимающейся изучением недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы на территории региона. Как сообщили в Минприроды региона, грузовики принадлежат Мирнинскому филиалу компании «Якутгеофизика».
По данным следствия, на кадрах видеосъемки запечатлены вахтовики, которые работают на территории Булунского района республики.
Следователи уже установили местонахождение грузовиков, на которых задавили медведя, и провели их осмотр. Кроме того, установлен один из нарушителей.
В ближайшее время следствие даст правовую оценку действиям лиц, виновных в произошедшем.
Напомним, громкий скандал вспыхнул после появления в Сети видео с жестоким убийством медведя. Животное, пытавшееся сбежать по глубокому снегу, несколько раз переехали «Уралом», а потом добили ломом.
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