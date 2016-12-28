Экстремальные катания устроили парни на трассе Актау-Жетыбай
28 декабря 2016, 14:05
Парень, держась руками за корпус и дверь машины, скользит на скорости по гололедице на дороге.
В Сети появилось видео экстремальной езды на трассе Актау-Жетыбай, сообщает Zakon.kz.
Водитель легковушки снял на камеру своего пассажира, который оказался вне салона. Парень, держась руками за корпус и дверь машины, скользит на скорости по гололедице на дороге.
Видео: New Ozen
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