Казахстанцев поймали на подделке белорусского масла
28 декабря 2016, 14:08
Нарушителей привлекут к административной ответственности.
Комитетом по защите прав потребителей выявлен факт производства поддельного сливочного масла отечественной компанией ТОО «VKV Company». Как оказалось компания скупала на оптовых рынках масло различных производителей и после его переработки с добавлением спредов и других продуктов, расфасовывала масло в упаковки известных белорусских производителей молочной продукции, передает Zakon.kz со ссылкой на Комитет.
Как сообщается, казахстанской компанией незаконно использовались товарные знаки белорусских молочных предприятий, как ОАО «Лепельский молочноконсервный комбинат» и ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат».
Территориальным Департаментом Комитета по г. Алматы, в настоящее время проводится внеплановая проверка компании, по итогам которой будет решен вопрос о принятии мер административного воздействия.
Фото: Афиша-Еда
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