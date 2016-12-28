Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
 
Новости за сегодня

Казахстанцев поймали на подделке белорусского масла

28 декабря 2016, 14:08

Нарушителей привлекут к административной ответственности.


Комитетом по защите прав потребителей выявлен факт производства поддельного сливочного масла отечественной компанией ТОО «VKV Company». Как оказалось компания скупала на оптовых рынках масло различных производителей и после его переработки с добавлением спредов и других продуктов, расфасовывала масло в упаковки известных белорусских производителей молочной продукции, передает Zakon.kz со ссылкой на Комитет.

Как сообщается, казахстанской компанией незаконно использовались товарные знаки белорусских молочных предприятий, как ОАО «Лепельский молочноконсервный комбинат» и ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат».



Территориальным Департаментом Комитета по г. Алматы, в настоящее время проводится внеплановая проверка компании, по итогам которой будет решен вопрос о принятии мер административного воздействия.

Фото: Афиша-Еда



Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код