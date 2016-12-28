Маркес: победа над Головкиным снимет все сомнения в Альваресе
28 декабря 2016, 14:11
Маркес считает, что его соотечественнику необходимо провести бой с Головкиным,
Бывший чемпион мира в четырёх весовых категориях мексиканец Хуан Мануэль Маркес считает, что его соотечественнику Саулю Альваресу необходимо провести бой с чемпионом мира IBF/IBO/WBA/WBO Геннадием Головкиным, чтобы рассеять все сомнения в себе.
«Альварес хороший боец, но он по-прежнему не убедителен для многих людей. Я думаю, если он побьёт Геннадия Головкина, то это будет для него последним шагом, который рассеет все сомнения и убедит болельщиков. Многие люди не верят в него, потому что чувствуют, что люди, которые ведут его дела, манипулируют его карьерой», - приводит слова Маркеса BoxingScene.
Добавим, следующий бой Головкин проведет 18 марта 2017 года в Нью-Йорке против американца Дэниэла Джейкобса.
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