СМИ сообщили о признании РУСАДА наличия системы допинга в России
28 декабря 2016, 14:13
В ноябре 2015 года независимая комиссия WADA обвинила Россию в многочисленных нарушениях правил.
Исполняющая обязанности главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Анна Анцелиович признала существование допинг-системы в стране. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на The New York Times.
«Это был институциональный сговор», — заявила Анцелиович, не уточнив, о каком промежутке времени идет речь. При этом она отметила, что представители высшего руководства страны не имеют к этому отношения.
В мае этого года бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков в интервью газете The New York Times обвинил ряд российских победителей Олимпиады в Сочи в употреблении запрещенных препаратов, а в июне стал одним из героев фильма телекомпании ARD о допинге в России. Его признания легли в основу официального расследования под эгидой Всемирного антидопингового агентства (WADA), которое возглавил канадский юрист Ричард Макларен.
В ноябре 2015 года независимая комиссия WADA обвинила Россию в многочисленных нарушениях правил. Работу московской антидопинговой лаборатории приостановили. Кроме того, было вынесено решение о несоответствии РУСАДА кодексу WADA.
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости
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