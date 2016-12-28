Городская клиническая больница №4 готова принять казахстанцев в рамках ОСМС

С внедрением ОСМС население будет иметь право на медицинскую помощь в любой, по выбору, государственной или частной клинике.

Городская клиническая больница №4 - одна и медицинских организаций Алматы, которая готова принять казахстанцев в рамках Системы обязательного социального медицинского страхования. Деятельность данного лечебного учреждения вносит существенный вклад в повышение рейтинга нашего города.





С внедрением ОСМС население будет иметь право на медицинскую помощь в любой, по выбору, государственной или частной клинике. То есть будут реализованы права граждан на свободный выбор врача и медицинской организации.





Эта многопрофильная медицинская организация сегодня в экстренном порядке оказывает специализированную и высокоспециализированную медицинскую помощь населению Турксибского и Жетысуйского районов, и в плановом порядке пациентам со всех регионов нашей страны по Порталу Бюро госпитализации. Больница №4 укомплектована высокоспециализированными кадрами.









В ГКБ №4 функционирует более 30 структурных отделений и подразделений, в том числе стационар на 370 коек (320 бюджетных и 50 хозрасчетных коек), а также 45 коек дневного стационара. Всего в клинике 16 клинических отделений. Это, в частности, приемное отделение с травматологическим пунктом, отделение экстренной реанимации и другие. В больнице также работают такие вспомогательные подразделения как операционный блок, состоящий из 15 операционных, центрально-стерилизационное отделение, клинико-диагностическая лаборатория, отделения ультразвуковой и функциональной диагностики и лучевой диагностики, консультативно-диагностическое отделение и аптека





В больнице успешно удлиняются укороченные конечности, как врожденного, так и приобретенного генеза. Стабильно положительных итогов врачи добиваются при искривлениях и травмах позвоночника, успешно проводятся реконструктивные операции, лечение несросшихся переломов и ложных суставов, восстановление связочного аппарата при свежих и застарелых повреждениях, костнопластическое замещение дефектов костей, кожная пластика и другие операции. В лечебном учреждении используются имплантаты американского, российского, немецкого и швейцарского производств. Сегодня в клиническую практику внедрены новые виды эндопротезовтазобедренного и коленного суставов, проводится артроскопическая хирургия коленного сустава плечевого сустава, восстановление связок коленного сустава.





В рамках программы развития города «Алматы – 2020» в этом году в клинике реализован проект оказания медицинской помощи согласно мировым стандартам – «Emergencyroom», который основан на пациенто ориентированности и принципах мультидисциплинарного подхода к каждому пациенту. Проведена реконструкция и реорганизация работы приемного отделения согласно мировым стандартам.





С целью обеспечения повышения качества и доступности оказываемых медицинских услуг используются методы «мультидисциплинарного осмотра» и «бригадного ведения пациентов», сходные с правилами «одного окна». В едином поле Emergencyroom размещаются все клинические специалисты, готовые одновременно осмотреть поступающего пациента. Все пациенты, проходящие дообследование, находятся в поле зрения медицинского персонала и медицинский персонал также доступен для пациентов.









Для более удобной ориентации больных пересмотрена система навигации с применением международных опознавательных знаков, нумерацией и названием кабинетов в увеличенном формате до 0.5 метра.

Для сопровождающих и родственников создана зона комфорта и доверия с возможностью дистанционного наблюдения за оказанием медицинской помощи пациентам. Здесь посетители ожидают результаты обследования и принятых решений.





Служба поддержки пациентов и внутреннего аудита, готовая в любой момент разрешить возникающие споры и вопросы по принципу «здесь и сейчас».





Имеется информационная система «Авиценна». Она автоматизирует весь процесс от регистрации до выписки пациента. Основными преимуществами данной системы является интеграция с сервисами электронного здравоохранения, голосовой ввод данных, информационная безопасность, отсутствие привязанности медицинского персонала к рабочему месту и другие технические возможности. Внедрение медицинской информационной системы значительно уменьшит время, затрачиваемое на оформление и заполнение медицинских карт стационарного больного, улучшится качество их ведения, возможностт удаленного контроля за выполненными назначениями, изменением состояния пациента, информации о поступлении пациента. При оформлении медицинской документации пациента при поступлении в клинику используется функция речевой идентификации (голосового ввода). Это еще раз подтверждает ориентированность здравоохранения данной клиники на высокие стандарты качества, безопасность лечения и выход на современный международный уровень, а также на развитие медицинского туризма.





В ГКБ №4 установлена навигационная система, позволяющая быстро и точно определять траекторию хирургического подхода, тщательно планировать операцию и контролировать её ход заранее, снижая количество ошибок и неточностей. Операции с использованием навигационной системы помогают ранней реабилитации пациентов, ведет к уменьшению затрат на медикаменты, улучшению качество жизни в послеоперационном периоде. Все это значительно улучшает лечение пациентов, снижает затраты на их лечение и дальнейшую реабилитацию.





Другое новшество - навигационная система Brainlab в комплекте с С-дугой предназначена для проведения точного контроля во время операции, позволяет проводить операции под мини доступом, то есть с небольших разрезов. Ее можно использовать в любых медицинских условиях, оперировать на различных сегментах, к примеру позвоночнике, коленных суставах. Сегодня с помощью уникальной системы можно проводить уникальную высокотехнологичную помощь. Она успешно используется при эндопротезировании коленных суставов, компрессионных переломах позвоночника, в том числе и осложненных переломах.





Впервые в Казахстане для лечения мочекаменной болезни в больнице № 4 проводится контактно-лазерная литотрипсия с применением Dustingeffect (безосколочное дробление камней), обладающей хорошим клиническим эффектом, безболезненностью самой процедуры и послеоперационного периода.





На базе ГКБ №4 осуществлена централизация лабораторных услуг для проведения лабораторных анализов населению 11 поликлиник Турксибского и Жетысуского районов города.







