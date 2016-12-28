В Акмолинской области задержанный полицейский признался в убийстве коллеги

Майор криминальной полиции ДВД Акмолинской области 32-летний Жанибек Баймурзин признался в убийстве оперативника УВД Кокшетау Дархана Еламанова , сообщили в областной прокуратуре.





Баймурзин явился с повинной, сознался в совершении убийства и пообещал содействие в расследовании. В настоящее время уголовное дело находится в стадии расследования, назначен ряд экспертных исследований, в отношении подозреваемого решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и санкционировании ее судом. Баймурзин водворен в ИВС.





полицейского Дархана Еламанова убийца раздел до нижнего белья, сжег форму и сотовый телефон, при убитом нашли табельный пистолет, документы и обручальное кольцо. Т ело нашли около с.Кенесары Бурабайского района закопанным в снегу. Дархан женился в сентябре этого года, с Айжан они, по словам семьи, дружили десять лет, девушка ждала его из армии. Через несколько месяцев у них должен родиться ребенок. Напомним,





Согласно показаниям подозреваемого, убийство совершено на почве личных неприязненных отношений. Прощание с Дарханом Еламановым назначено на 10 часов утра 29 декабря. Тело полицейского вынесут из дома в с.Красный Яр и похоронят в с.Акан Зерендинского района.



