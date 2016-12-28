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Индийские студенты раздали подарки уличным детям

28 декабря 2016, 14:26

Учащиеся индийского вуза устроили благотворительную акцию и поздравили бездомных детей с Рождеством.


В индийском городе Нагпур группа студентов прошлась по самым густонаселённым районам и раздала бродячим детям подарки, которые студенты приобрели за счёт собственных средств. Об этом сообщает The Times of India, передает Life.ru.

Учащиеся университета Tirpude Institute of Management Education в индийском городе Нагпур организовали сбор рождественских подарков для нищих детей, живущих на улицах.

Шоколад, конфеты, печенье и различные канцелярские принадлежности студенты упаковывали в подарочную бумагу, затем активисты отправились в самые населённые районы города и раздали эти подарки всем нуждающимся. Один из студентов специально переоделся в Санта-Клауса.

— По иронии судьбы большинство этих бездомных детей занимаются тем, что продают праздничную атрибутику: шапочки Санта-Клауса, маскарадные маски, воздушные шарики… При этом они ничего не знают о рождественских традициях и самом празднике. Когда мы вручали им подарки, они были приятно удивлены, задавали много вопросов про Рождество и делали селфи с Сантой, — рассказал один из участников благотворительной акции.

Евгения Зубкова
Фото с сайта hechingered.org

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