Индийские студенты раздали подарки уличным детям

В индийском городе Нагпур группа студентов прошлась по самым густонаселённым районам и раздала бродячим детям подарки, которые студенты приобрели за счёт собственных средств. Об этом сообщает The Times of India, передает передает Life.ru





Учащиеся университета Tirpude Institute of Management Education в индийском городе Нагпур организовали сбор рождественских подарков для нищих детей, живущих на улицах.





Шоколад, конфеты, печенье и различные канцелярские принадлежности студенты упаковывали в подарочную бумагу, затем активисты отправились в самые населённые районы города и раздали эти подарки всем нуждающимся. Один из студентов специально переоделся в Санта-Клауса.





— По иронии судьбы большинство этих бездомных детей занимаются тем, что продают праздничную атрибутику: шапочки Санта-Клауса, маскарадные маски, воздушные шарики… При этом они ничего не знают о рождественских традициях и самом празднике. Когда мы вручали им подарки, они были приятно удивлены, задавали много вопросов про Рождество и делали селфи с Сантой, — рассказал один из участников благотворительной акции.





Евгения Зубкова