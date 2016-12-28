Изгоняющие тьму. Пейзажи, на которых ночь не бесцветна

Фотографы путешествуют по всему свету, кочуя от белоснежных пляжей Калифорнии до термальных озер Исландии.

Американские фотографы Руланд Уэст и Пол Эран научились управлять светом и тенью в темное время суток. Их совместный проект Highlight — это новое слово в астрофотосъемке. Ребята смастерили дрон, оборудованный светодиодными лампами, и теперь выходят на фотоохоту по ночам.









Фотографы путешествуют по всему свету, кочуя от белоснежных пляжей Калифорнии до термальных озер Исландии, и отовсюду привозят новые захватывающие образы ночи.









Млечный Путь над пустыней Мохаве в США.









«Каждое место, которое мы снимаем, по-своему особенное, — говорит Эран. — Куда бы мы ни приехали, везде находим неповторимые цвета и ландшафты».









«Перед тем как начать съемку, мы продумываем концепцию кадров, решаем, что хотим получить в итоге. Для того чтобы объект, который мы заприметили, выглядел действительно классно, луна должна находиться под нужным углом».









Ребята фотографируют, конечно, не только при помощи дрона, но, когда используют эту технологию, работают быстро. Заряда батареи летательного аппарата хватает только на 12 минут. Именно поэтому все должно быть заранее просчитано.









Мост в северной части Сьерра-Невады.









«Какое путешествие мне понравилось больше всего? Исландия, разумеется, — вспоминает Уэст. — Однажды мы целый день снимали этот уникальный край и уже выбились из сил, когда сидели на большом валуне на океанском побережье. Вдруг Пол ахнул и положил руку мне на плечо. Я повернулся в его сторону и увидел нечто совершенно потрясающее. Изящные зеленые полосы, растекающиеся по темному небу. Северное сияние! Мы схватили оборудование и принялись фотографировать как ненормальные, будто не провели почти сутки на ногах».













Термальные озера Исландии ночью.







