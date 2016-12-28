Олимпийские призеры и команда КВН «Камызяки» поздравили атырауских спортсменов

В Атырау состоялся ежегодный бал, где награждались лучшие спортсмены области.

Победители получили награды из рук акима области, который пожелал им удачи и новых побед, сообщает mgorod.kz.

Помимо этого, для спортсменов Атырауской области записали видеопоздравления призеры Олимпийских игр Дмитрий Баландин, Данияр Елеусинов, Екатерина Ларионова, Александр Винокуров, Ольга Рыпакова, Ниджат Рагимов, Денис Тен, Канат Ислам, Серик Сапиев, Василий Жиров, профессиональный боец UFC Хабиб Нурмагомедов, а также актеры Владимир Сычев (звезда телесериала «Физрук»), Нуртас Адамбай и команда КВН «Камызяки» во главе с Азаматом Мусагалиевым.



