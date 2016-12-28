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Известная актриса Вера Алентова попала в ДТП в центре Москвы

28 декабря 2016, 14:43

Народная артистка врезалась в иномарку. К счастью, никто из участников ДТП не пострадал.


Артистка, находясь за рулём автомобиля "Лексус" и на большой скорости перестраиваясь из одного ряда в другой, врезалась в находившийся впереди автомобиль "Хёндэ". Авария случилась накануне, 27 декабря, на улице Садовая-Триумфальная, пишет Life.ru.

Алентовой был выписан административный штраф в размере 500 рублей.

Отметим, что в результате удара у иномарки заявителя оказались разбиты бампер и дверь автомобиля.

Отметим, сама актриса информацию об аварии в беседе с Лайфом опровергла.

– Никуда я не попадала, ни в какое ДТП, вообще. Это какой-то бред, что я могу сделать, – утверждает она.

Вера Алентова — народная артистка России, исполнившая десятки ролей в театре и кино, лауреат Государственной премии за фильм "Москва слезам не верит", где она сыграла главную роль.

Марина Давыдова
Фото с сайта lifeactor.ru

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