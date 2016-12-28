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Н.Назарбаев подписал поправки в законодательство по вопросам государственной службы

28 декабря 2016, 14:49

Законом пересматривается порядок комплектования кадров государственной службы. Одновременно будет обеспечен контроль за соблюдением принципа меритократии.


Президент РК Нурсултан Назарбаев подписан Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной службы», направленный на совершенствование порядка поступления граждан на государственную и правоохранительную службы, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Закон нацелен на приближению стандартов правоохранительной службы и государственной службы.

Как ранее сообщал Председатель Агентства РК по делам государственной службы и противодействия коррупции Кайрат Кожамжаров в ходе разработки документ широко обсуждался с общественностью.
Согласно поправкам: первое, пересматривается порядок комплектования кадров госслужбы.
Во-вторых, упрощается порядок занятия служащими корпуса А должностей корпуса Б.
Третье, переносится срок прохождения кандидатами на правоохранительную службу тестирования на знание законов и оценки личных качество.
В-четвертых, в Антикоррупционной службе вводятся должности, которым возможно присвоение высшего квалификационного класса третьей категории.

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