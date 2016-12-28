Казахстанская Ипотечная Компания продолжает делиться опытом с зарубежными коллегами

В Алматы по инициативе Korea HousingFinanceCorporation (Республика Корея) состоялась встреча с Председателем Правления АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания» Адилем Мухамеджановым.





Со стороны корейской делегации присутствовали:





1. Mr. Jae-hoonHwang (TeamheadofInt’lcooperationteam)

2. Mr. Yoon-sooKim (TeamheadofInt’lcooperationteam)

3. Mr. DonggilKim (ManagerofInt’lcooperationteam)

4. Mr. JihoonKook (AssistantmanagerofPublicmortgageteam)





Korea HousingFinanceCorporation – ведущее квази-правительственное учреждение, обеспечивающее долгосрочную жилищную государственную программу в Корее. Одним из основных направлений деятельности компании является обеспечение ипотечных ценных бумаг.





Целью встречи стало достижение договорённостей дальнейшего двустороннего сотрудничества в рамках обмена опытом путем заключения Меморандума. Корейская компания заинтересована в долгосрочном партнере по программе Asian Friendship Program на территории Казахстана. Представители Korea HousingFinanceCorporation высоко оценили деятельность АО «ИО «КИК» как оператора государственной программы доступного жилья. Руководители и аналитики корейской делегации отметили высокий уровень всех аспектов работы Казахстанской Ипотечной Компании, в частности выпуска и размещения ценных бумаг, как одного из ведущих векторов развития национальной экономики.









«Высокая оценка деятельности Казахстанской Ипотечной Компании со стороны зарубежных коллег для нас большая честь, - прокомментировал Председатель Правления АО «ИО «КИК» Адиль Мухамеджанов, - представители корейской делегации отметили, что такие государственные инициативы, как программа «Нурлы Жол», оказывают огромное влияние на рост национального благосостояния и развитие национальной экономики. Корейские коллеги заинтересованы в обмене практических знаний по одному из наших видов деятельности - эмиссии ценных бумаг. Таким образом, партнерство с Korea HousingFinanceCorporation, имеющей огромный опыт в развитии ипотечного рынка Кореи,окажется взаимно полезным для наших организаций».









22 ноября текущего года международное рейтинговое агентство «FitchRatings» подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента («РДЭ») Казахстанской Ипотечной Компании (КИК), дочерней организации холдинга «Байтерек», в иностранной и национальной валюте на уровне «BBB-». Краткосрочный РДЭ в иностранной валюте подтвержден на уровне «F3». Прогноз по долгосрочным рейтингам – «Стабильный».





АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» создан в соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 22 мая 2013 года. Целью создания Холдинга является содействие развитию и диверсификации экономики, привлечение инвестиций, развитие кластеров и совершенствование системы корпоративного управления в его дочерних организациях. В Холдинг входят: АО «Банк Развития Казахстана», АО «Инвестиционный фонд Казахстана», АО «Жилстройсбербанк», АО «Казахстанская ипотечная компания», АО «КазЭкспортГарант», АО «Фонд развития предпринимательства «Даму», АО «Национальное агентство по технологическому развитию», АО «Казахстанский фонд гарантирования ипотечных кредитов», АО «KazynaCapitalManagement», АО «Байтерекдевелопмент», ТОО «Центр сопровождения проектов государственно-частного партнерства». Холдинг имеет права владения и пользования государственным пакетом акций этих компаний.



