В Рудном в перинатальном центре скончалась роженица

Вместе с ней погиб и ребенок.

В городе Рудный Костанайской области в перинатальном центре во время родов скончалась женщина, вместе с ней погиб и ребенок , передает , передает МИА Казинформ





Трагедия случилась ночью 24 декабря. Смерть была скоропостижной, реанимационные мероприятия оказались безрезультатны. По словам главного акушера-гинеколога области Ивана Янцена, случившееся "никак не связано с действиями врачей". У женщины было редкое осложнение беременности, когда амниотическая жидкость, в которой находится ребенок, попала в кровоток матери





"Случилась эмболия околоплодными водами, с этим почти невозможно бороться", - сказал Янцен.





По факту гибели роженицы и плода в перинатальном центре Рудного работает комиссия. Дело находится на прокурорском контроле.



