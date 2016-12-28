В Рудном в перинатальном центре скончалась роженица
28 декабря 2016, 15:06
Вместе с ней погиб и ребенок.
В городе Рудный Костанайской области в перинатальном центре во время родов скончалась женщина, вместе с ней погиб и ребенок, передает МИА Казинформ.
Трагедия случилась ночью 24 декабря. Смерть была скоропостижной, реанимационные мероприятия оказались безрезультатны. По словам главного акушера-гинеколога области Ивана Янцена, случившееся "никак не связано с действиями врачей". У женщины было редкое осложнение беременности, когда амниотическая жидкость, в которой находится ребенок, попала в кровоток матери
"Случилась эмболия околоплодными водами, с этим почти невозможно бороться", - сказал Янцен.
По факту гибели роженицы и плода в перинатальном центре Рудного работает комиссия. Дело находится на прокурорском контроле.
Фото informvest.net
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