Топ-10 наиболее важных законов РК в 2016 году

Большая часть законов, вызвавших резонанс в обществе, была принята под конец года - в декабре.

Редакция Zakon.kz определила топ-10 наиболее важных законов, принятых в уходящем 2016 году и получивших широкое обсуждение в обществе.





1. Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения безопасности при проведении спортивных и спортивно-массовых, зрелищных культурно-массовых мероприятий».









Поправки направлены на обеспечение безопасности при проведении спортивных и спортивно-массовых, зрелищных культурно-массовых мероприятий.





Согласно закону, казахстанцам запретили проносить на мероприятия алкоголь, продукцию в металлической и стеклянной таре. Введен запрет выбрасывать на сцены, арены, подмостки, спортивные площадки, а также в места нахождения зрителей любые предметы, «представляющие угрозу жизни и здоровью людей».





Кроме того, организаторов массовых мероприятий обязали своевременно информировать местные исполнительные органы о предполагаемом количестве зрителей на мероприятии, о местах для парковки и количестве проданных билетов.





Также запрещено использовать плакаты, эмблемы, транспаранты и иные визуальные предметы, направленные на разжигание социальной, расовой, национальной, религиозной вражды, равно ущемляющей права физических лиц во время проведения мероприятий. Запрещается самовольно выходить за пределы ограждения или оцепления турникетов во время проведения мероприятий.





За нарушение указанных запретов физических лиц будут штрафовать в размере 20 МРП.





2. Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам сокращения разрешительных документов и упрощения разрешительных процедур.









Документ направлен на сокращение разрешительных документов и упрощение разрешительных процедур, а также на повышение позиций Казахстана в рейтинге Всемирного Банка «Doing business».





Как пояснял первый вице-министр национальной экономики М.Кусаинов, по результатам проведенной инвентаризации разрешительной системы были определены 52 разрешения, выдаваемые на опасные виды деятельности и 41 разрешение, регламентированные в рамках международных обязательств РК, которые соответственно не подлежали сокращению. В итоге закон отменил 34 разрешения; перевел на уведомительный порядок 14 разрешений; исключил в целях оптимизации 105 разрешительных документов. Всего было сокращено 153 разрешительных документа.





Для улучшения позиции Казахстана в рейтинге Всемирного Банка «Doing business» правительство инициировало поправки в 3 кодекса и 7 законов. Они направлены на сокращение сроков проведения государственной регистрации на недвижимое имущество с 5 до 3 рабочих дней, на внедрение механизма оплаты таможенных сборов в режиме реального времени, усиление мер защиты миноритарных инвесторов.





3. Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам защиты прав потребителей».













Поправки предусматривают определение принципов регулирования сферы, создание новых и совершенствование имеющихся механизмов защиты прав потребителей, а также усиление роли общественных объединений потребителей.





В частности, был изменен пункт, касающийся сроков замены неподходящего или испорченного товара. Теперь потребитель вправе в течение 14 календарных дней с момента передачи ему непродовольственного товара, если более длительный срок не объявлен продавцом (изготовителем), обменять купленный товар на аналогичный товар другого размера, формы, габарита, фасона, расцветки, комплектации, произведя, в случае разницы в цене, необходимый перерасчет с продавцом (изготовителем).





При этом для сезонных товаров (одежды, обуви, меховых изделий и прочих) гарантийные сроки исчисляются с момента наступления соответствующего сезона:

— с 1 апреля — для товаров весенне-летнего ассортимента;

— с 1 сентября — для товаров осенне-зимнего ассортимента.





Для обуви сезонного назначения гарантийные сроки носки исчисляются:

— для зимней — с 15 ноября;

— для весенней и осенней — соответственно с 1 марта и 15 сентября;

— для летней — с 1 мая.





Правила исчисления гарантийных сроков для сезонных товаров, имеющих иную сезонную классификацию, устанавливаются договором.

Гарантийные сроки могут устанавливаться на комплектующие изделия и составные части основного товара. Гарантийные сроки на комплектующие изделия и составные части товара считаются равными гарантийному сроку на основное изделие, если иное не установлено договором.





В случае, если на комплектующее изделие и составную часть товара в договоре установлен гарантийный срок меньшей продолжительности, чем гарантийный срок на основное изделие, потребитель вправе предъявить требования, связанные с недостатками комплектующего изделия и составной части товара, при их обнаружении в течение гарантийного срока на основное изделие, если иное не предусмотрено договором.





В случае обнаружения потребителем недостатков товара и предъявления им требования о его замене, продавец (изготовитель) обязан заменить его незамедлительно, а при необходимости дополнительной проверки качества товара продавцом (изготовителем) — в течение 30 календарных дней с момента предъявления соответствующего требования.





При замене товара (комплектующего изделия) гарантийный срок исчисляется заново со дня передачи его потребителю, если иное не предусмотрено договором.





Если у продавца (изготовителя) в момент предъявления требования отсутствует необходимый для замены товар, замена должна быть проведена в течение 10 календарных дней со дня предъявления такого требования.

При возникновении между потребителем и продавцом (изготовителем) спора о наличии недостатков товара и причинах их возникновения продавец (изготовитель) обязан провести экспертизу товара за свой счет. О месте и времени проведения экспертизы потребитель должен быть извещен в письменной форме.





Стоимость экспертизы оплачивается продавцом (изготовителем). Если в результате экспертизы товара установлено, что недостатки товара отсутствуют или возникли после передачи товара потребителю вследствие нарушения им установленных правил использования, хранения, транспортировки товара или действий третьих лиц либо непреодолимой силы, потребитель обязан возместить продавцу (изготовителю) расходы на проведение экспертизы, а также связанные с ее проведением расходы на транспортировку товара.





Потребитель вправе принять участие в проверке качества и проведении экспертизы товара лично или через своего представителя, оспорить заключение экспертизы товара в судебном порядке, а также провести экспертизу товара за свой счет.

Товар ненадлежащего качества должен быть заменен на новый аналогичный товар, то есть на товар, не бывший в употреблении.





При этом требования потребителя о соразмерном уменьшении покупной цены товара, возмещении расходов на исправление недостатков товара потребителем или третьим лицом, а также требование о возмещении убытков, причиненных потребителю вследствие продажи товара ненадлежащего качества либо предоставления ненадлежащей информации о товаре, подлежат удовлетворению продавцом (изготовителем) в течение 10 календарных дней со дня предъявления соответствующего требования.





При этом отсутствие у потребителя документа, подтверждающего факт приобретения товара, не лишает его права ссылаться на свидетельские показания, а также документы и другие средства доказывания, в том числе фото и видеофиксацию, в подтверждение факта заключения договора или его условий.





Продавец должен предупреждать потребителя об установленном сроке использования (сроке годности, службы) товара (результате работ, услуги) или его части, обязательных условиях его использования и возможных последствиях в случае их невыполнения, а также о необходимых действиях по окончании этого срока.





В случаях, когда предусмотренный договором гарантийный срок составляет менее двух лет (пяти лет на недвижимое имущество) и недостатки работы (услуги) обнаружены потребителем по истечении гарантийного срока, но в пределах двух лет (пяти лет на недвижимое имущество), потребитель вправе предъявить требования, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, если докажет, что такие недостатки возникли до принятия им результата работы (услуги) или по причинам, возникшим до этого момента.





4. Закон, предусматривающий кастрацию педофилов - «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам защиты прав ребенка».













Поправки направлены на усиление наказания за преступления против половой неприкосновенности.





Химическая кастрация педофилов будет осуществляться в принудительном порядке с 2018 года. Как отмечалось при принятии законопроекта парламентом, химическая кастрация – это временное явление, необходимость для предупреждения этого человека от сексуального насилия. Это одноразовая инъекция, которая будет осуществляться исключительно по решению суда.





«Осуществляться она будет следующим образом: в ходе расследования уголовного дела в отношении таких лиц будет назначаться судебно-психиатрические экспертизы, которые дадут заключение о том, что у этого лица имеются какие-либо отклонения, связанные с влечением к несовершеннолетним. И при наличии такого заключения суд будет принимать решение о применении к нему химической кастрации», — пояснял начальник отдела ювенальной полиции комитета административной полиции МВД Асет Оспанов.





Химическая кастрация – это прием препаратов, которые снижают половое влечение.





5. Законы «О республиканском бюджете на 2017-2019 годы», «Об объемах трансфертов общего характера между республиканскими и областными бюджетами, бюджетами города республиканского значения, столицы на 2017-2019 годы», «О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2017-2019 годы».









Так, доходы республиканского бюджета (без учета трансфертов) на 2017 год предусматриваются в сумме 4 трлн 338,2 млрд тенге, в 2018 году – 4 трлн 562,3 млрд тенге, в 2019 г. – 4 трлн 877,2 мдрд тенге. Расходы республиканского бюджета определены в 2017 году в объеме 8 трлн 563,1 млрд тенге, в 2018 году – 8 трлн 368,1 млрд тенге, в 2019 году – 8 трлн 746,8 млрд тенге.





Размер дефицита бюджета в 2017 году составит 578,1 млрд тенге, или 1,2 процента к ВВП, в 2018 году - 539,6 млрд, или 1 процент к ВВП, в 2019 году - 577,1 млрд тенге - 1 процент к ВВП.





Трансферты общего характера на 2017-2019 годы были определены в таких объемах: бюджетные изъятия в 2017 году составят 238,6 млрд тенге; в 2018 году - 254,6 млрд тенге; в 2019 году - 287,8 млрд тенге; бюджетные субвенции в 2017 году – 1 трлн 488,3 млрд тенге; в 2018 году – 1 трлн 573,3 млрд тенге; в 2019 году – 1 трлн 584,1 млрд тенге.





6. О продлении моратория на поправки в Земельный кодекс - «О внесении изменений в Закон Республики Казахстан от 30 июня 2016 года «О приостановлении действия отдельных норм Земельного кодекса Республики Казахстан и введения в действие Закона Республики Казахстан от 2 ноября 2015 года «О внесении изменений и дополнений в Земельный кодекс Республики Казахстан». Законом до 2021 года продлен мораторий на применение отдельных норм земельного законодательства.









Проект закона был разработан на основании Указа Президента РК от 18 августа 2016 года «О внесении изменения в Указ Президента Республики Казахстан от 6 мая 2016 года «О введении моратория на применение отдельных норм земельного законодательства».





Основная цель закона - продление срока приостановления введения в действие закона от 2 ноября 2015 года «О внесении изменений и дополнений в Земельный кодекс Республики Казахстан» и действия отдельных норм Земельного кодекса до 31 декабря 2021 года, касающихся, в частности, предоставления иностранцам, лицам без гражданства, иностранным юридическим лицам, а также юридическим лицам, в уставном капитале которых доля иностранцев, лиц без гражданства, иностранных юридических лиц составляет более чем 50%, права временного землепользования на земли сельхозназначения, а также предоставления физическим и юридическим лицам права частной собственности на земельные участки сельхозназначения, находящиеся в государственной собственности.





Минсельхоз планирует провести ревизию земель для создания достоверной базы данных о собственниках и землепользователях, а также для исследования качественного состояния сельхозземель и проведения почвенных лабораторных исследований. Результаты исследований лягут в основу планирования дальнейшего использования земель сельхозназначения.





Кроме того, продление моратория позволит урегулировать вопрос предоставления в аренду казахстанцам земель, находящихся в государственной собственности.





7. Поправки в закон об обязательном медстраховании – «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обязательного социального медицинского страхования”, который направлен на изменение сроков введения обязательного социального медицинского страхования».









Согласно закону, с 1 января 2017 года начнется выплата отчислений работодателями за своих работников, а сроки начала функционирования системы перенесены на полгода позже. Оказание медпомощи по страховке начнется с 2018 года.

гражданам будет предоставляться 2 вида пакетов медицинских услуг:

Первый – базовый пакет представляет собой гарантированный государством объем медицинской помощи, финансируемый из республиканского бюджета. Этот пакет будет доступен всем гражданам Казахстана. Он включает: скорую помощь и санитарную авиацию, медицинскую помощь при социально значимых заболеваниях и в экстренных случаях, профилактические прививки.

Для непродуктивно самозанятого населения до 2020 года предусмотрено предоставление амбулаторно-поликлинической помощи с амбулаторно-лекарственным обеспечением за счет средств республиканского бюджета.

Второй – страховой пакет, предоставляемый из вновь создаваемого Фонда медицинского страхования. В него входит: амбулаторно-поликлиническая помощь, стационарная помощь (за исключением социально-значимых заболеваний), стационарозамещающая помощь (за исключением социально-значимых заболеваний), восстановительное лечение и медицинская реабилитация, паллиативная помощь и сестринский уход, высокотехнологичная помощь.

Право на получение данного пакета предоставляется гражданам, иностранцам и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территории РК, за которых перечислялись взносы.

При этом государство будет осуществлять взносы за экономически неактивное население. Работодатели – за наемных работников. Работники и самозанятые граждане, зарегистрированные в налоговых органах – за себя.

В дополнение к этим пакетам, граждане, при участии в добровольном страховании, могут получить медицинские услуги на договорной основе.

Для аккумулирования обязательных ежемесячных взносов и закупа медицинских услуг на базе Комитета оплаты медицинских услуг МЗСР РК будет создан Фонд социального медстрахования в организационно-правовой форме некоммерческого акционерного общества. Учредителем и единственным акционером Фонда выступит Правительство РК.

Ставка взносов государства за граждан особых категорий (социально-уязвимые слои населения) составит 7% от среднемесячной заработной платы. При этом размер ставки будет поэтапно повышаться: 4% в 2017 году, 5% с 2018 года, 6% в 2023 году, с 2024 года - 7%.

Общий размер ставки взносов работодателей составит 5% от дохода, при этом отчисления начинаются с 2% в 2017 году, 3% в 2018 году, 4% в 2019 году и с 2020 года -5%. Принимая во внимание, что данные отчисления будут относиться на вычеты при исчислении корпоративного подоходного налога, реальная нагрузка на работодателя составит в 2017 году – 1,6%, в 2018 году – 2,4%, в 2019 году – 3,2%, с 2020 года – 4%.

Ставка взносов работников составит 2% от дохода, при этом их отчисление начнется с 2019 года - 1%, с 2020 года - 2%.

Ставка взносов самозанятых граждан (индивидуальные предприниматели, частные нотариусы, частные судебные исполнители, адвокаты, профессиональные медиаторы, физические лица, получающие доходы по договорам гражданско-правового характера) составит 7% от дохода. При этом 2% в 2017 году, 3% в 2018 году, 5% в 2019 году и с 2020 года - 7%. Стоит подчеркнуть, что сумма, с которой будут отчисляться проценты, не будет превышать 15 минимальных заработных плат.





8. Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам налогообложения и таможенного администрирования», направленный на совершенствование налоговой политики и налогово-таможенного администрирования», направленный на совершенствование налоговой политики и налогово-таможенного администрирования.













Закон предусматривает переход к всеобщему декларированию в один этап с 2020 года.





В части налоговой политики: сохранение действующего минимального порогового значения для целей постановки на учет по налогу на добавленную стоимость — 30 тыс. МРП до 2017 года включительно, с дальнейшим поэтапным снижением к 2020 году — до 15 тыс. МРП.

Дополнительные поступления за 2018—2020 годы за счет постепенного снижения порога НДС составят около 166 млн тенге.





Предусмотрено исключение условия по наличию земельного участка у сельскохозяйственных кооперативов при применении специального налогового режима и сохранение права применения единого земельного налога крестьянскими хозяйствами, которые осуществляют реализацию ранее использованных активов.





Включено распространение льгот по налогу на добавленную стоимость при падеже и вынужденном забое импортированного племенного скота в пределах нормативов естественной убыли, утвержденных приказом министра сельского хозяйства.





Также запланировано поэтапное повышение акцизов на алкогольную продукцию и табачные изделия. В 2017 году алкогольная продукция за один литр будет облагаться следующими акцизами — это 2 тыс. тенге, в 2018 году — 2275 тенге, 2019 году — 2550 тенге. Предположительная розничная цена возрастет с 690 тенге до 780 тенге за 0,5 литра. Увеличение ставки акциза связано с необходимостью приведения к гармонизации ставок акцизов с торговыми партнерами, что позволит казахстанским производителям выровнять условия.





На пиво и пивные напитки за 1 литр запланировано увеличить акцизы в 2017 году до 39 тенге, в 2018 году — до 48 тенге, в 2019 году — до 57 тенге. Действующая ставка — 26 тенге за литр.





Табачные изделия за 1000 штук в 2017 году — 6,2 тыс. тенге, в 2018 году — 7,5 тыс. тенге, в 2019 году — 8,7 тыс. тенге.





Также предполагается освобождение от корпоративного подоходного налога дохода при списании задолженности в случае отсутствия коммерческого обнаружения по инвестиционному финансированию.





Отдельный блок поправок по налогообложению финансового сектора направлен на оказание помощи заемщикам, имеющим просроченную задолженность перед банками по ипотечным жилищным займам в рамках Программы рефинансирования.

Это позволит решить проблемные вопросы, сдерживающие реализацию данной программы и сохранить единственное жилье у социально уязвимых слоев населения.





Предусмотрена поправка на снижение уровня безнадежной задолженности в ссудном портфеле банков и усиление защиты потребителей финансовых услуг, в рамках инструментов снижения долговой нагрузки по сомнительным и безнадежным кредитам.





Закон также предусматривает изменения по налоговому администрированию. В частности, внедрение порядка согласования предварительных актов налоговых проверок, изменение требований для проверок на ликвидацию независимыми аудиторскими компаниями, а также перенос сроков внедрения всеобщего декларирования, электронных счетов-фактур, Е-аудита.





Поэтапный переход на обязательную выписку электронных счетов-фактур (ЭСФ) будет осуществляться с 1 января 2018 года — крупные налогоплательщики, подлежащие мониторингу; с 1 января 2019 года — плательщики НДС.





В части досудебного урегулирования налоговых и таможенных споров будут созданы независимые от налоговых и таможенных органов (проверяющего органа) институты досудебного урегулирования споров. Также вводится новая процедура — согласование комитетом государственных доходов предварительного акта налоговой проверки.





Будут перенесены сроки внедрения Е-аудита при проведении налоговых и таможенных проверок на 1 января 2019 года.





9. Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия экстремизму и терроризму».









Усиливается контроль над оборотом оружия и порядком его хранения. Кроме того, субъектам предпринимательства, занятым в данной сфере, документ выдвигает требования к местам нахождения оружейных магазинов.





Предусматривается ужесточение ответственности за совершение правонарушений в сфере экстремизма и терроризма.





В Уголовно-процессуальном кодексе предлагается ввести альтернативную подследственность по преступлениям в сфере терроризма и экстремизма, незаконного оборота оружия и наркотиков, а также нелегальной миграции. Усиливается контроль за оборотом оружия, порядком его хранения, в том числе осуществление особого порядка государственного контроля за субъектами предпринимательства, занятыми в сфере оборота гражданского, служебного оружия и боеприпасов.





Документ вводит особые требования к охранным организациям путем конкретизации условий, при которых лица не могут быть приняты на должность охранника частной охранной организации.





Предусматриваются меры, направленные на запрет деятельности религиозных групп и объединений, связанных с экстремизмом и терроризмом.

Для повышения уровня защищенности объектов, уязвимых в террористическом отношении, устанавливается административная ответственность охранных структур и владельцев объектов.





Для совершенствования миграционного контроля в законе о госуслугах теперь введено ограничение в доступе к некоторым госуслугам для граждан, нарушивших порядок регистрации физлиц. Кроме того, в отраслевых законах устанавливается новая компетенция маслихатов - они будут регулировать миграционные процессы в областях, городе республиканского значения и столице.





10.Закон об амнистии в связи с 25-летием Независимости Республики Казахстан.









Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал документ публично, при этом отметив, что амнистия является жестом доброй воли со стороны государства.





«Этот акт милосердия, надежды и прощения по отношению к нашим соотечественникам позволит оздоровить общество. Амнистия охватывает социально уязвимые категории – это несовершеннолетние, беременные женщины и женщины с детьми, инвалиды, пожилые», – сказал президент.





Он напомнил, что за годы независимости амнистия в стране объявлялась 8 раз.





Вместе с тем закон устанавливает круг лиц, не подпадающих под применение акта амнистии. Это лица, совершившие преступления против половой неприкосновенности; террористические и экстремистские преступления; лица, совершившие пытки; рецидивисты; лица, приговоренные к пожизненному лишению свободы, а также те, кому смертная казнь заменена в порядке помилования лишением свободы. В этом ряду и лица, ранее амнистированные или помилованные и вновь совершившие умышленные преступления; лица, осужденные за совершение преступлений в составе преступных групп, а также совершившие ряд иных преступлений, установленных уголовным законом.





Ожидается, что амнистия охватит порядка 28 тысяч человек. 1,5 тыс. человек будут освобождены из исправительных учреждений, 80% из них будут находиться на контроле службы пробации.





«Это важная гуманистическая акция накануне юбилея нашей Независимости. Все они – наши граждане. Надо им дать возможность встать на путь исправления и найти свое место в обществе. Все мы должны им помочь. Надеюсь, что амнистированные не допустят впредь нарушений законности», – подчеркнул Глава государства.



