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СМИ назвали причину смерти актрисы Кэрри Фишер из «Звездных войн»

28 декабря 2016, 15:19

Причиной смерти американской актрисы Кэрри Фишер, известной по роли принцессы Леи в киносаге «Звездные войны», стала остановка сердца.


Сердечный приступ у 60-летней Кэрри Фишер случился во время 11-часового перелета из Лондона в Лос-Анджелес, передает телеканал НТВ.

На борту самолета помощь ей оказывал врач, а после приземления в Лос-Анджелесе актрису экстренно госпитализировали. При этом, по словам пассажиров, летевших с Фишер, им показалось, что актриса умерла еще в самолете, так как в течение 10 минут у нее не было пульса.

Как сообщает TMZ, в больнице Фишер подключили к аппарату искусственного жизнеобеспечения, однако ее состояние не улучшилось. Сердце Фишер остановилось во вторник утром. Перед этим родственники обсуждали вопрос об отключении ее от аппарата.

Кэрри Фишер получила всемирную известность в конце 70-х — начале 80-х годов прошлого века, благодаря роли принцессы Леи Органы в киносаге Джорджа Лукаса «Звездные войны». Также она снималась в многочисленных сериалах и озвучивала мультфильмы.

Фото Reuters © 2016, Dylan Martinez

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