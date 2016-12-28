СМИ назвали причину смерти актрисы Кэрри Фишер из «Звездных войн»

Как сообщает TMZ, в больнице Фишер подключили к аппарату искусственного жизнеобеспечения, однако ее состояние не улучшилось. Сердце Фишер остановилось во вторник утром. Перед этим родственники обсуждали вопрос об отключении ее от аппарата.





Кэрри Фишер получила всемирную известность в конце 70-х — начале 80-х годов прошлого века, благодаря роли принцессы Леи Органы в киносаге Джорджа Лукаса «Звездные войны». Также она снималась в многочисленных сериалах и озвучивала мультфильмы.