Tatra возродит производство легковых авто

Предполагается, что Tatra создаст «псевдореплику» T600 Tatraplan – большого заднемоторного заднеприводного седана на шесть посадочных мест, выпускавшегося в 1946-1952 годах. Чехи сохранят ретро-дизайн оригинальной модели, но при этом используют современные шасси, двигатель и другие компоненты. При этом платформа и мотор будут позаимствованы у некого крупного автопроизводителя. Исходный «Татраплан» оснащался 2,0-литровой четверкой с воздушным охлаждением, которая позволяла развить 130 км/ч.





Последними легковыми автомобилями Tatra были представительские седан и купе T700, снятые с конвейера в 1999 году. Сама марка, национализированная после Второй мировой войны, в 2013-м была продана на аукционе компании Truck Development. В последние годы популярность подержанных Tatra выросла как в самой Чехии, так и за ее пределами: тот же T600 в Великобритании признали лучшим классическим автомобилем 1940-х. Ожидается, что современный вариант Tatraplan, ориентированный, прежде всего, на обеспеченных чешских патриотов, будет выпускаться тиражом в несколько десятков экземпляров в год по цене в 100 тысяч евро. Окончательное решение по этому вопросу должны принять в первой половине 2017 года, но на разработку, сертификацию и организацию производства может уйти еще от трех до пяти лет.



