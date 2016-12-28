Холдинг «Байтерек» профинансировал экспортные поставки азотных удобрений и жидкого аммиака

Предоставленные кредитные ресурсы направлены на приобретение энергоресурсов, сырья материалов и последующее производство и экспорт гранулированной аммиачной селитры и жидкого аммиака, используемых в сельском хозяйстве и горнодобывающей промышленности.

АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек», через АО «Банк Развития Казахстана», открыл кредитную линию сроком до 36 месяцев для экспортных поставок ТОО «КазАзот». Сделка стоимостью 6 млрд. тенге профинансирована под страховое покрытие АО «Экспортно-кредитная страховая корпорация «КазЭкспортГарант» на всю сумму и весь срок займа.





Раннее БРК, в рамках государственной Программы индустриально-инновационного развития РК на 2015-2019 (ГПИИР-2) профинансировал проект комплексной модернизации завода ТОО «КазАзот» в г. Актау, направленный на расширение мощностей по производству аммиака и азотных минеральных удобрений с 300 000 до 400 000 тонн в год.





Предоставленные кредитные ресурсы направлены на приобретение энергоресурсов, сырья (аммиак, концентрированная азотная кислота, сера) материалов и последующее производство и экспорт гранулированной аммиачной селитры и жидкого аммиака, используемых в сельском хозяйстве и горнодобывающей промышленности. Контракты на поставку в рамках данной экспортной операции в объеме 58 500 тонн продукции заключены с крупными трейдерскими и аграрными компаниями Кыргызстана, Украины, Азербайджана и Грузии.





По итогам 2016 года ТОО «КазАзот» планирует реализовать 295 тыс. тонн азотных минеральных удобрений (аммиачной селитры). Из указанного объема компанией будет экспортировано 47 тыс. тонн продукции на сумму более 3 млрд тенге, что позволит предприятию увеличить доход от экспортной выручки на 20% по сравнению с аналогичными показателями 2015 года. Доля выручки от экспорта составит 20% в общем объеме продаж продукции.





«Предприятие сможет увеличить объем экспорта на 20% воспользовавшись новым комбинированным механизмом поддержки экспортеров в виде предэкспортного финансирования предоставленного БРК под страховое покрытие КЭГ»- отметил Председатель Правления КЭГ Руслан Искаков.





«Льготное финансирование позволит нам обеспечить сбыт продукции на внешние рынки, а также, несмотря на влияние внешних факторов, нарастить объемы экспорта аммиачной селитры и жидкого аммиака. Кроме того, при финансовой поддержке БРК мы также реализуем проект модернизации завода «КазАзот» в г. Актау. Таким образом, предприятию оказывается комплексная поддержка со стороны государства, Холдинга «Байтерек», что создает благоприятные условия, как для решения текущих задач по экспорту продукции, так и для долгосрочного развития предприятия, являющегося единственным производителем азотных минеральных удобрений в Казахстане», - отметил генеральный директор ТОО «КазАзот» Кинис Ураков.





В 2017 году предприятие планирует произвести до 313 000 тонн продукции, 40% которой планируется экспортировать в Кыргызстан, Украину, Грузию, Азербайджан и Россию, 60% - на внутреннем рынке. В настоящее время в числе покупателей продукции «КазАзот» на внутреннем рынке Казахстана, с которыми уже заключены контракты: группа компании «ERG», «Казфосфат», «Казатомпром», «Корпорация «Казахмыс» и другие. В числе компаний, с которыми заключены крупные экспортные контракты: ООО «Укрросхим», «Украинский дистрибуционный центр», ООО «Деметра Плюс», ООО «Трейдинвест Украина» (Украина), ООО «Либера» (Грузия), ООО «Юлита» (Кыргызстан), ООО «ТД «Русфосфат» (Россия) и другие.





ТОО «КазАзот» создано в ноябре 2005 года на базе химического комплекса, построенного и введенного в строй с 1965 по 1970 годы Прикаспийским горно-металлургическим комбинатом. Предприятие является единственным производителем аммиака и аммиачной селитры в Республике Казахстан. Завод производит химическую продукцию, ориентированную на выпуск минеральных удобрений для нужд агропромышленного комплекса и горнодобывающей отрасли.





АО «Банк Развития Казахстана» (БРК) - национальный институт развития по модернизации и развитию несырьевого и инфраструктурного секторов экономики Казахстана, созданный в 2001 году. Основные направления деятельности: развитие производственной инфраструктуры и обрабатывающей промышленности, содействие и привлечение внешних и внутренних инвестиций в экономику страны. БРК выступает одним из крупнейших инвестиционных операторов государственных программ индустриально-инновационного развития. БРК входит в структуру АО «Национальный управляющий холдинг»





АО «КазЭкспортГарант» создано 12 мая 2003 как «Государственная страховая корпорация по страхованию экспортных кредитов и инвестиций». С сентября 2010 компания переименована в АО «Экспортно-кредитная страховая корпорация «КазЭкспортГарант». Сегодня это национальный институт развития, 100% акций которого принадлежат АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек». АО «КазЭкспортГарант» осуществляет свою деятельность в качестве экспортно-кредитного агентства РК. Миссией корпорации является поддержка роста экспорта несырьевых товаров, работ и услуг в приоритетных секторах экономики и формирование практики финансово-страховой и нефинансовой поддержки казахстанских предприятий.







