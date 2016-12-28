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Второй черный ящик Ту-154 подняли на поверхность

28 декабря 2016, 15:43

Комиссия по расследованию трагедии изучает все возможные причины крушения — от некачественного ремонта самолета на заводе до поломки закрылок.


Второй бортовой самописец самолета Ту-154, потерпевшего крушение в Черном море, подняли на поверхность, сообщает Минобороны России.

Анализ данных с первого регистратора, найденного накануне, позволяет сузил круг версий причин катастрофы, но пока не будет собрана вся информация делать выводы рано, заявили в ведомстве.
Ранее источник, знакомый с ситуацией, рассказал РИА Новости, что комиссия по расследованию трагедии изучает все возможные причины крушения — от некачественного ремонта самолета на заводе до поломки закрылок.

В Сочи четвертый день идут поисково-спасательные работы в районе крушения Ту-154. По данным Минобороны, найдено 223 фрагмента и 17 тел жертв катастрофы. В операции участвуют десятки судов, вертолеты и беспилотники, а также глубоководные аппараты.

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Фото Нина Зотина

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