Второй черный ящик Ту-154 подняли на поверхность

Второй бортовой самописец самолета Ту-154, потерпевшего крушение в Черном море, подняли на поверхность, сообщает Минобороны России.

Анализ данных с первого регистратора, найденного накануне, позволяет сузил круг версий причин катастрофы, но пока не будет собрана вся информация делать выводы рано, заявили в ведомстве.

Ранее источник, знакомый с ситуацией, рассказал РИА Новости , что комиссия по расследованию трагедии изучает все возможные причины крушения — от некачественного ремонта самолета на заводе до поломки закрылок.





В Сочи четвертый день идут поисково-спасательные работы в районе крушения Ту-154. По данным Минобороны, найдено 223 фрагмента и 17 тел жертв катастрофы. В операции участвуют десятки судов, вертолеты и беспилотники, а также глубоководные аппараты.