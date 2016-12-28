Президент Кыргызстана одобрил сокращение полномочий главы государства

Поправки коснутся полномочий президента, премьер-министра и парламента, а также правоохранительной и судебной систем

Алмазбек Атамбаев подписал закон о внесении изменений в конституцию страны. Об этом сообщается в пресс-релизе, размещенном на сайте президента, передает передает ТАСС





Изменения в конституцию направлены, в частности, на "укрепление независимости и суверенитета Кыргызской Республики; укрепление парламентаризма, уточнение принципов взаимодействия между законодательной и исполнительной ветвями государственной власти", отмечается в сообщении. Кроме того, они предусматривают "совершенствование конституционной основы для продолжения судебной реформы и проведения реформы правоохранительных органов".





Закон вступит в силу по истечении 15 дней со дня его официального опубликования - 15 января 2017 года. Исключение составляют изменения в некоторых статьях, которые начнут действовать с 1 декабря 2017 года.

Референдум в Кыргызстане состоялся 11 декабря. Явка на референдуме составила 42,09% из 2,851 млн внесенных в списки избирателей граждан республики, из них 79,59% проголосовали "за" изменение основного закона, 15,40% выступили "против".





По итогам референдума было одобрено около 30 изменений Конституции. Поправки, в частности, сокращают полномочия президента до одного шестилетнего срока, и вместе с тем предполагают возможность баллотироваться на должность премьер-министра неограниченное число раз. Помимо этого, предусматривается проведение реформы судебной и правоохранительной систем. Эксперты полагают, что референдум стал очередным шагом страны на пути к парламентской форме правления.



