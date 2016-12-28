Нацбанк прокомментировал лишение лицензии «Казинвестбанка»

«В первую очередь, это слабые внутренние процедуры по оценке и управлению рисками при кредитовании. Такая деятельность привела к агрессивному росту кредитных рисков ссудного портфеля, необеспеченного качественными залогами. В частности, залоги в основном представлены не реальными активами, а деньгами и имуществом, поступающими в будущем», - сказал он.





По его словам, доля таких займов в портфеле данного банка составляет более 80%. Одновременно по 50% займов наблюдаются факты предоставления льготных условий заемщикам, как в виде предоставления льготного периода по погашению займа, так и массовых пролонгаций сроков погашения.





Как отметил О. Смоляков, недостатки во внутренних процедурах по управлению кредитными рисками позволяли кредитовать заемщиков, имеющих неустойчивое финансовое состояние, например, отрицательный собственный капитал, высокий размер накопленных убытков, заемщиков с доходами и масштабами ведения бизнеса, несоразмерными суммам выдаваемых кредитов.





Он добавил, что по минимальным оценкам, основанным на результатах выборочного анализа займов, которые составили более половины ссудного портфеля банка, потенциальные убытки по доформированию провизий (резервов) составляют более 30 млрд. тенге, единовременное признание которых приведет к возникновению отрицательного капитала в размере 20,6 млрд.тенге





«Во-вторых, на момент принятия решения о лишении АО «Казинвестбанк» лицензии остатки денег на корреспондентских счетах и в кассе составляли 1,9 млрд. тенге. В то время как сумма отложенных платежей на тот момент составляла порядка 20 млрд. тенге, - продолжил О. Смоляков. - В результате банком были допущены факты неисполнения платежей с 14 декабря 2016 года. Всего не исполнено более 50 платежных документов на сумму свыше 230 млн. тенге».





Кроме того, по словам О. Смолякова, Национальный Банк в рамках надзора за деятельностью данного банка на протяжении длительного периода вел открытый диалог с менеджментом АО «Казинвестбанк» и его акционерами, обозначая острую необходимость в обеспечении финансовой поддержки банка в условиях неадекватности капитала банка принятым рискам и низких показателей ликвидности. Тем не менее, адекватная рекапитализация банка не была своевременно осуществлена, а требования Национального Банка по изменению внутренних политик и процедур кредитования не были своевременно выполнены.





«Правление Национального Банка, принимая во внимание факты высоких кредитных рисков ссудного портфеля и отсутствия конструктивных результатов диалога с менеджментом и акционерами банка, приняло решение о лишении банковской лицензии и введении временной администрации в АО «Казинвестбанк». Важно отметить, что масштабы данного банка незначительные, доля банка по активам и обязательствам банковской системы составляет всего порядка 0,7%», -прокомментировал О. Смоляков.





Национальный Банк еще раз напоминает вкладчикам-физическим лицам, что депозиты в тенге и иностранной валюте, деньги на платежных карточках и банковских счетах защищены гарантией Казахстанского фонда гарантирования депозитов (далее – КФГД), то есть в случае дальнейшего принятия судом решения о принудительной ликвидации банка КФГД осуществляет вкладчикам-физическим лицам выплаты гарантийного возмещения.





Максимальный предел гарантии составляет:





- по депозитам в тенге – до 10 миллионов тенге;





- по депозитам в иностранной валюте – до 5 миллионов тенге.





Потенциальная сумма возмещения составляет 768 млн. тенге. Средства КФГД, предназначенные для выплаты гарантийного возмещения составляют 500 млрд. тенге. То есть все депозиты вкладчиков в пределах гарантируемой суммы будут удовлетворены в полном объеме.