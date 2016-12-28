Режиссера Талгада Жаныбекова задержали
28 декабря 2016, 15:55
Он находится в СИЗО ДВД Алматы.
Режиссера фильма "Феникс" Талгада Жаныбекова задержали и доставили в СИЗО, сообщает Zakon.kz.
"Сегодня у Жаныбекова Талгада день рождения. Ему исполнилось 44 года. Он встретит свой день рождения в камере СИЗО", - сообщил адвокат режиссера Серик Айтбаев.
Талгад Жаныбеков режиссировал фильм "Феникс", который получил скандальную славу в июне 2015 года. Тогда Жаныбеков обвинил Министерство культуры Казахстана в срыве съемок.
Напомним, Тунгышбай Жаманкулов в присутствии своего защитника полностью признал вину в хищении бюджетных средств, выделенных на производство фильма «Феникс», в содеянном раскаялся и обязался возместить причиненный ущерб. Он подтвердил факты обналичивания и показал, что похищенные бюджетные средства тратились им на личные нужды.
Одновременно Т. Жаманкулов заявил ходатайство о применении в отношении него меры пресечения в виде залога и освобождении от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием, в соответствии со ст. 65 УК РК. 3 ноября Тунгышбай Жаманкулов частично возместил ущерб и с учетом личности, возраста и внесения залогового имущества в отношении него избрана мера пресечения «залог». Ходатайство об освобождении от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием будет рассмотрено после полного возмещения причиненного ущерба Жаманкуловым Т., Юдиной Н. и Искаковой Г.
2 ноября стало известно, что задержан известный казахстанский актер и продюсер Тунгышбай Жаманкулов. Его подозревают в хищении бюджетных средств, выделенных на съемки художественного фильма "Феникс". Следствием установлено, что АО « Казахфильм» на предподготовительный и подготовительный этапы производства фильма в ТОО «Т.К.TURAN UNIVERSAL BUSINESS» перечислено 79 млн. тенге. Из них 69 млн. тенге похищены генеральным продюсером картины Жаманкуловым Т., через ТОО «Т.К.TURAN UNIVERSAL BUSINESS», в котором он являлся учредителем. Денежные средства обналичивались через субподрядные организации и передавались Жаманкулову Т. Также доказано участие в хищении управляющего директора по экономике и финансам АО «Казахфильм» Искаковой Г. и исполнительного продюсера фильма Юдиной Н., которые ранее с санкции суда арестованы.
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