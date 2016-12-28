Режиссера Талгада Жаныбекова задержали

"Сегодня у Жаныбекова Талгада день рождения. Ему исполнилось 44 года. Он встретит свой день рождения в камере СИЗО", - сообщил адвокат режиссера Серик Айтбаев.

Талгад Жаныбеков режиссировал фильм "Феникс", который получил скандальную славу в июне 2015 года. Тогда Жаныбеков обвинил Министерство культуры Казахстана в срыве съемок.

Тунгышбай

Жаманкулов в присутствии своего защитника полностью признал вину в хищении бюджетных средств, выделенных на производство фильма «Феникс», в содеянном раскаялся и обязался возместить причиненный ущерб.

Он подтвердил факты обналичивания и показал, что

похищенные бюджетные средства тратились им на личные нужды.