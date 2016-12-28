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Штормовое предупреждение объявлено в Жамбылской области

28 декабря 2016, 15:59

29 декабря в горных и предгорных районах ожидаются сильные осадки.


29 декабря в Жамбылской области ожидается юго-западный, западный ветер местами 15-20, порывы 25, утром и днем на юго-западе области временами более 30 м/с. Днем 29 декабря в горных и предгорных районах ожидаются сильные осадки, передает Zakon.kz со ссылкой на синоптиков.

Местами ожидается туман, гололед, метель.

Ранее сообщалась, что синоптики обещают предновогоднее потепление.

Фото: Стихи.ру



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