Во Франции открыли первую дорогу из солнечных батарей
28 декабря 2016, 16:07
Во французской деревне Турувр-о-Перш в Нормандии была открыта первая в мире автомобильная дорога из солнечных батарей.
«Солнечная» дорога уже два года функционирует и в Нидерландах, но там она используется как велодорожка – автомобили по ней не ездят. Тестовый участок, запущенный во Франции, обошелся местным властям в 5 миллионов евро.
Дорога под названием Wattway состоит из 2,8 тысячи квадратных метров солнечных батарей. Она была построена компанией Colas (часть телекоммуникационной компании Bouygues Telecom group) после успешного тестирования автомобильных парковок в разных частях страны. Ожидается, что по ней будет проезжать по 2 тысячи автомобилей в день.
Дорога Wattway – это пилотный проект, рассчитанный на 2 года. За это время строители хотят убедиться в том, что дорожное покрытие сможет обеспечивать электроэнергией дорожную инфраструктуру деревни, в которой проживает 3,4 тысячи человек. В частности, разработчики намерены проверить, не упадет ли эффективность такого дорожного полотна со временем.
Если эксперимент будет признан успешным, власти Франции хотят построить по 1 километру «солнечной» дороги на каждую тысячу километров обычных транспортных магистралей страны.
У наблюдателей есть множество вопросов к проекту. Например, The Guardian отмечает, что в столице региона Кане всего 44 полностью безоблачных дня в год. Это гораздо меньше, чем в Марселе с его 170 солнечными днями. Кроме того, на данном этапе строительство дорог из солнечных батарей обходиться слишком дорого, чтобы тратить на него деньги налогоплательщиков.
Via livecars
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