Левитирующая аудиосистема LG способна очаровать публику на CES 2017

Компания LG Electronics (LG) представит свою футуристическую парящую портативную акустическую систему (модель PJ9) на выставке CES® 2017, демонстрируя невероятные технологии во всей электронной индустрии. Завораживающий беспроводной динамик парит на месте благодаря левитирующей станции, которая обеспечивает высококачественный звук и впечатляет своим привлекательным дизайном. В дополнение к своему поражающему дизайну, универсальный динамик дает пользователям возможность легко воспроизводить музыку, подкасты и другой аудио-контент дома, а также на улице.





PJ9 создает свой потрясающий визуальный эффект, используя мощные электромагниты, размещенные внутри станции, придавая аудиосистеме уникальное свойство не касаться поверхности или проводов при воспроизведении звука. В основе лежит 360-градусный всенаправленный динамик с дизайном, напоминающим лопасти турбины, и глубокими басами из встроенного сабвуфера внутри станции. PJ9 также оснащен технологией Dual Passive Radiator для воспроизведения полной гаммы звуков средней тональности и четких высоких тонов.



