В Казахстане растет количество отказов населения от плановых прививок

Депутат мажилиса Куралай Каракен, озвучивая депутатский запрос на имя Премьер-министра РК Бакытжана Сагинтаева, подняла вопрос о необходимости принятия мер по обеспечению населения профилактическими прививками, передает корреспондент Zakon.kz.

«Уважаемый Бакытжан Абдирович, просим вас принять меры в соответствии с действующим законодательством РК по обеспечению населения страны оптимальным охватом плановыми профилактическими прививками», - сказала она на пленарном заседании палаты.

По ее словам, поводом обращения стал рост количества отказов населения от плановых профилактических прививок, в первую очередь в детском возрасте и нарастание антивакцинального движения в стране.

«Так, за последние 10 лет число родителей, отказавшихся прививать своих детей, увеличилось с 2 до 8,383 тысяч человек - более, чем в 4 раза, а за 9 месяцев 2016 года в стране зарегистрировано 8 тысяч 239 отказов. Из них дети до одного года составили 43%, от 1 до 2 лет - 21%, с 2 до 5 - 27%, с 6 до 15 лет - 6%, старше 16 лет - 3%. Высокий удельный вес отказов зарегистрирован в Актюбинской, Южно-Казахстанской, Мангистауской, Карагандинской областях и в Алматы», - пояснила парламентарий.

К.Каракен указала, что, не смотря на то, что иммунопрофилактика является основой нацбезопасности и входит в число приоритетов госполитики, в Казахстане охват профилактическими прививками против целевых инфекций за последние годы не достигает оптимальных уровней по некоторым административным территориям.

«Сегодня мы видим, что активные позиции антивакцинального движения, отсутствие коммуникации специалистов здравоохранения становится причиной недоверия людей к вакцинации. Поздний закуп и поставка вакцин, отсутствие достаточной информации на отечественных телеканалах, в социальных сетях, мессенджерах влияет на уровень охвата населения профилактическими прививками», - уточнила депутат.

«Вместе с тем, история человечества подтвердила, что ни одно другое вмешательство в сфере здравоохранения не сокращает уровень заболеваемости и смертности, также эффективно и безопасно, как иммунизация. Снижение охвата вакцинации неминуемо приводит к утрате коллективной защиты и как следствие к возникновению и распространению инфекционных заболеваний», - добавила она.

К.Каракен в заключение подчеркнула, что практика показала, что при заболевании не привитого лица инфекция протекает в тяжелой форме, зачастую с осложнениями, приводящими к инвалидности и летальному исходу. «В свое время сбой в иммунизации в Казахстане привел к накоплению восприимчивых лиц и регистрацию вспышки дифтерии, и в 1995 году в республике заболело 1105 человек, из которых 66 умерло», - резюмировала парламентарий.

Ксения Давыдова