Чем известен Талгад Жаныбеков

Талгад Жаныбеков окончил Кемеровское училище культуры, Каскеленское училище культуры, Казахскую Государственную Академию искусств им. Т. Жургенова по специальности – режиссер игрового кино.

Работал в Казахском в драматическом театре им. М. Ауэзова.

В 1997 году сыграл роль Талгата в фильме "Записи Рустема с картинками".





Режиссировал киноленты: Феникс, Joker, Окно, Остановка, Оттепель.





Был сценаристом в фильмах: Феникс, Joker, Разговор, Дресс-код и другие.



