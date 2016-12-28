Чем известен Талгад Жаныбеков
28 декабря 2016, 16:14
Режиссировал киноленты: Феникс, Joker, Окно, Остановка, Оттепель.
Талгад Жаныбеков - режиссер, сценарист, актер, композитор, звукорежиссер. Родился 28 декабря 1972 в Семее, сообщает Zakon.kz.
Талгад Жаныбеков окончил Кемеровское училище культуры, Каскеленское училище культуры, Казахскую Государственную Академию искусств им. Т. Жургенова по специальности – режиссер игрового кино.
Работал в Казахском в драматическом театре им. М. Ауэзова.
В 1997 году сыграл роль Талгата в фильме "Записи Рустема с картинками".
Режиссировал киноленты: Феникс, Joker, Окно, Остановка, Оттепель.
Был сценаристом в фильмах: Феникс, Joker, Разговор, Дресс-код и другие.
Напомним, сегодня режиссера Талгада Жаныбекова задержали.
Фото: Facebook
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