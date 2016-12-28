Аким Актюбинской области поздравил ветеранов войны и инвалидов c наступающим Новым годом

Накануне Нового года аким области Бердыбек Сапарбаев лично поздравил актюбинских ветеранов войны и труда, инвалидов, которые активно участвуют в соревнованиях и общественной жизни города. Квартиру 90-летнего ветерана, участника знаменитой операции ВОВ «Багратион» Михаила Диденко глава региона посетил первой.





- Всю свою жизнь я старался быть полезным нашему городу, государству. И сейчас стараюсь жить активной жизнью, регулярно бываю на мероприятиях в школах, встречаюсь с молодежью и рассказываю им о том, как жил наш город, область полвека назад, нужно воспитывать в наших детях любовь к государству, городу, - рассказал в ходе беседы с акимом области ветеран войны.









- Мудрое слово таких людей как вы, очень важно для воспитания нашей молодежи, Подрастающее поколение должно знать нашу историю, людей, которые строили наш город, область, страну, - подчеркнул Бердыбек Сапарбаев.





С поздравлениями аким области посетил 32-летнего Михаила Холостенко. Несмотря на то, что мужчина потерял обе ноги спортсмен-легкоатлет активно занимается спортом. Михаил женат, имеет двоих детей.





- Надо не только заниматься спортом, но и открывать свое дело, сейчас такая возможность предоставляется, благодаря существующим и работающим программам государственной поддержки, - заметил Бердыбек Сапарбаев. – Мы, в свою очередь, будем оказывать всяческую поддержку и помощь.









Еще один ветеран, которого в этот день посетил аким области, 80-летний актюбинец Борис Петухов неоднократно избирался депутатом городского, областного Совета народных депутатов, долгие годы был членом Обкома партии, членом Коллегии при Главе областной Администрации. Почетный гражданин области, ветеран имеет немало правительственных наград, среди которых ордена «Знак Почета», «Трудового Красного Знамени».









Вышедший на пенсию более 20 лет назад ветеран до сих пор не бросает работы, являясь президентом предприятия «Актюбинскглавснаб», где трудятся 180 человек.





Бердыбек Машбекович поздравил семью ветерана, пожелав крепкого здоровья всем ее членам.









- В нынешнем году мы отпраздновали знаменательную дату – 25-летие нашей Независимости. Можно с уверенностью сказать, что пройдя этот путь, наш Казахстан стал сильнее, улучшилось благосостояние нашего народа. В нашей стране оказывается большая поддержка не только всем гражданам, но и тем, кто в силу обстоятельств ограничен в своих возможностях, ветеранам войны и труда. Мы со своей стороны сделаем все, чтобы увеличить благосостояние и здоровье наших граждан, - отметил Бердыбек Сапарбаев.