Депутат предложил писать «Осторожно. Яд» на продукции с метанолом

Депутат мажилиса Иван Клименко в запросе Премьер-министру РК Бакытжану Сагинтаеву полагает, что в связи с возникшими в последнее время рисками причинения вреда жизни и здоровью населения, вызванного массовым отравлением продуктами, содержащими в себе метиловый спирт, назрела необходимость в ужесточении надзора над его оборотом на территории Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.

«Недостаточная информированность населения о тяжелых последствиях употребления технических средств, содержащих метанол, в качестве суррогатного алкоголя, пренебрежительное отношение к факторам, наносящих вред здоровью, приводят к случаем отравлением им в быту», - сказал мажилисмен.

По его словам, в Казахстане деятельность, связанная с оборотом метанола подлежит лицензированию, его незаконный сбыт влечет уголовную ответственность, но основной акцент в рамках госрегулирования в сфере оборота ядовитых веществ, в том числе метилового спирта, заключается в осуществлении контроля и надзора за деятельностью лицензиатов только в рамках квалификационных требований, предъявляемых при лицензировании.

«В частности, проверяется соответствие требованиям производственных помещений, наличие соответствующего образования работников, наличие средств индивидуальной защиты и так далее. Однако, основные риски по попаданию метанола на нелегальный рынок связаны с недостаточным его контролем за оборотом», - пояснил И. Клименко.

В то же время он отметил, что на потребительском рынке Казахстана имеется продукция, при производстве которой используется метиловый спирт. «Его добавляют при производстве стеклоочистительных жидкостей, парфюмерно-косметической продукции», - уточнил парламентарий.

«В связи с этим считаем необходимым разработать комплекс организационных мер системного характера, исключающий возможность увеличения производителем доли метанола при изготовлении алкогольной продукции. Обязать производителей продукции, содержащих метиловый спирт, помещать на лицевой стороне этикетки надписи крупными буквами: «Осторожно. Яд. Метиловый спирт». Усилить контроль за оборотом метанола в Республике Казахстан. Принять действенные мер, не допускающие его попадание на нелегальный рынок. Провести оценку целесообразности наличия на потребительском рынке продукции, содержащей метанол», - заключил депутат.

Напомним, вопиющий случай массового отравления метиловым спиртом произошел в российском Иркутске. На сегодняшний день от отравления концентратом «Боярышник» погибло 77 человек. В больницах остаются 16 пострадавших. В регионе введен режим ЧС, запрещена продажа непищевой спиртосодержащей продукции. Запрет будет действовать до окончания проверок торговых точек на предмет наличия в продаже средства «Боярышник» и аналогичных продуктов. По факту ЧП возбуждено уголовное дело, задержаны 23 человека.

Ксения Давыдова