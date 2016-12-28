S&P подтвердило АО «Банк Kassa Nova» кредитный рейтинг на уровне «B»

Лучший новогодний подарок для Kassa Nova – кредитный рейтинг на уровне «В»!





Хороший запас капитала банка, качественный кредитный портфель и взвешенные процедуры андерайтинга были отмечены в ходе переговоров агентства S&P Global Ratings с командой Банка Kassa Nova, и подтверждением банку рейтинга уровня «В».





Сохранение и дальнейшее улучшение рейтингов будет выполнено за счет усиления продаж розничных продуктов, развития интернет и мобильного банкинга, а также привлечения программных займов для развития микро и малого бизнеса.





- Мы продолжим наращивать объемы бизнеса, быть для наших клиентов номером один в надежности, стабильности и оперативности качества всех предоставляемых услуг, - подчеркнула Шолпан Нурумбетова, подводя итоги переговоров.





Kassa Nova – Надежный. Быстрый. Комфортный. Твой.





АО «Kassa Nova» специализируется на предоставлении финансовых услуг населению и малым предприятиям Казахстана. На сегодняшний день АО «Kassa Nova» обладает филиальной сетью, состоящей из 19 управлений продаж в 8 городах Казахстана. Головной офис находится в г.Астана. Финансовые показатели за 11 месяцев 2016 года составили: активы - 96 775 млн. тг, обязательства – 84 184 млн. тг., собственный капитал равен 12 591 млн. тг.



