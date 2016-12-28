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Утверждены Правила регулирования предельного уровня цен на субсидируемые универсальные услуги связи, оказываемые в сельских населенных пунктах

Аннотация к документу: Приказ Министра информации и коммуникаций Республики Казахстан от 20 октября 2016 года № 215 «Об утверждении Правил регулирования предельного уровня цен на субсидируемые универсальные услуги связи, оказываемые в сельских населенных пунктах»

В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Закона Республики Казахстан от 5 июля 2004 года «О связи» утверждены Правила регулирования предельного уровня цен на субсидируемые универсальные услуги связи, оказываемые в сельских населенных пунктах.

В частности, к основным критериям предоставления универсальных услуг связи относятся:

1) ценовая доступность для пользователей услугами связи;

2) доступность по месту проживания, определяемая с учетом категории населенного пункта и численности жителей;

3) доступность по времени, определяемая с учетом удовлетворения заявок на установку индивидуальных телефонов или введения определенного числа линий доступа (установки общественных телефонов) за установленный период времени.

Предельный уровень цен на субсидируемые универсальные услуги связи, оказываемые в сельских населенных пунктах, регулируется уполномоченным органом.

Уполномоченный орган регулирует предельный уровень цен по каждому виду универсальных услуг связи в сельских населенных пунктах, в зависимости от минимального прожиточного минимума, установленного Законом Республики Казахстан «О республиканском бюджете» на соответствующий финансовый год.

Для определения размера субсидий Операторами предоставляется информация о себестоимости универсальных услуг связи по данным раздельного учета доходов и расходов по видам деятельности, в соответствии с утвержденной оператором связи методологией оказываемых услуг связи и частям сети связи, используемых для оказания этих услуг.

В случае отсутствия возможности осуществления Оператором раздельного учета доходов и расходов по видам деятельности, оказываемых услуг, затраты Оператора разделяются по видам реализуемых продукции товаров (работ, услуг) на основе косвенных методов, в соответствии с утвержденной оператором методологией предусматривающей определение затрат по видам реализуемых продукции, товаров (работ, услуг) по удельному весу показателя, отображающего причинно-следственную связь с возникновением затрат, отдельного вида деятельности в общей сумме показателей всех видов деятельности Оператора.

Уполномоченный орган осуществляет расчет себестоимости универсальных услуг связи на основе данных, представленных Операторами по данным раздельного учета доходов и расходов по видам деятельности, оказываемым услугам, используемым для оказания этих услуг. Решение по уровню принимаемой для расчетов себестоимости универсальных услуг связи оформляется приказом уполномоченного органа.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

 

28 декабря 2016, 16:17
Источник, интернет-ресурс: ИС «Параграф»

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