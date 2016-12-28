Арман Оспанов: В 2017 году хочу показать миру уровень ММА Казахстана

В последнее время казахстанские бойцы смешанных единоборств достигают больших высот в профессиональном ММА.

Наши земляки подписывают контракты с крупнейшими промоутерскими компаниями мира, в которых играют далеко не второстепенные роли.

Как сообщал ранее Sports.kz , файтер клуба «Alash Pride» Арман Оспанов заключил контракт с организацией WSOF. Накануне стала известна дата первого его поединка и имя первого соперника казахстанца под эгидой данного промоушена.





Специально для республиканского интернет-портала Sports.kz новый боец WSOF Арман Оспанов поделился своими ожиданиями от предстоящего дебюта на этом уровне и рассказал о своем пути к нему.





— Арман, для начала подведите, пожалуйста, краткие итоги 2016 года для себя.

— 2016 год для меня стал очень успешным! Я выиграл чемпионат СНГ по рукопашному бою в Москве, в ходе которого провел пять боев и выиграл все досрочно. Был на сборах в США в составе команды «Alash Pride». Сбор продлился два месяца, проходил он в штате Нью-Мексико в известном городе Альбукерке.





— Вы подписали контракт с крупнейшей в мире промоутерской организацией WSOF. Расскажите, как это случилось?

— Сначала я подписал контракт с менеджером Али Абдулазизом. Это очень известный менеджер. У него в составе есть много хороших бойцов — Фрэнки Эдгар, Хабиб Нурмагамедов, Джуниор Дос Сантос, Фабрисио Вердум и другие.





— На какой срок заключен контракт? Где будете тренироваться?

— Я тренируюсь в Академии Джексон Винк — знаменитой школе ММА. Они были заинтересованы во мне и вышли с предложением лично на меня. Мой контракт рассчитан на четыре боя в течение двух лет. Буду тренироваться в два этапа — сначала у нас в «Alash Pride», потом в ближайшее время поеду заниматься в Америку.





— Адаптировались уже к США? Как чувствуете себя в этой стране?

— Да, для меня это уже четвертая поездка. В Штатах чувствую себя комфортно.





— 25 февраля Вы проведете первый поединок в рядах WSOF. Рассчитываете на победу?

— Да, я проведу свой дебютный бой в Америке 25 февраля в городе Нью-Джерси. Ин ша Аллах, я добьюсь победы!





— Вашим будущим соперником является Брюс Митчелл. Уже готовитесь к нему? Может, смотрели видео поединков?

— Я смотрел видеоролики боев соперника, он хорош в партере и борьбе. Будем работать и делать акцент в тренировках на борьбу и на грэпплинг.





— У Вашего соперника такая же серия, как и у Вас — 7 побед и ни одного поражения. У кого-то из вас она прервется. Это добавляет принципиальности поединку?

— Никакой дополнительной принципиальности. Он делает свою работу — я делаю свою.





— Подведите, пожалуйста, итоги Ваших выступлений в составе команды «Alash Pride».

— В «Alash Pride» я провел множество поединков. Эта организация является действующим чемпионом и крупнейшей в Азии и СНГ. Это моя команда!





— Вы являетесь чемпионом Мира по боевому самбо и бразильскому джиу-джитсу. Как пришли в ММА?

— Начал с детства заниматься самбо и дзюдо, а также казахской борьбой. Потом перешел на боевое самбо, панкратион и рукопашный бой. В этих видах спорта я дошел до звания мастера спорта международного класса и заслуженного мастера спорта. Стал чемпионом Мира. Я добился практически всего в любителях и хотел попробовать себя в профи.





— Какова разница в уровне любительских и профессиональных соревнованиях?

— Разница очень большая. В любительских соревнованиях система олимпийская. В одном турнире ты выходишь на поединок несколько раз. В профи у тебя один бой, за который ты гарантированно получаешь гонорар. К сопернику готовишься индивидуально: смотришь его бои — в чем он слаб или силен.





— Чего ожидаете от нового 2017 года?

— В 2017 году, дай Аллах, жду много побед и хочу достойно показать уровень ММА в Казахстане, поднять флаг нашей страны за океаном!





— С наступающими праздниками казахстанцев поздравите?

— Поздравляю всех с наступающим Новым годом! Желаю, чтобы у всех в доме были уют, счастье и благополучие!





Степан Баев



