Президент внес поправки по вопросам господдержки жилищного строительства

Главой государства Нурсултан Назарбаев подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам конкуренции и государственной поддержки жилищного строительства», направленный на приведение законодательства в области защиты конкуренции в соответствие со стандартами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), а также предусматривающий меры государственной поддержки в сфере жилищного строительства, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Законом регламентированы задачи, статус и порядок работы антимонопольного органа, механизм взаимодействия с правоохранительными органами, антимонопольными ведомствами других стран.

Предусмотрена отмена изъятий в отношении исключительных прав на интеллектуальную собственность, если соглашения носят антиконкурентный характер и могут создавать угрозу для конкуренции.

Важным инструментом регулирования представляется антимонопольный комплаенс, позволяющий, прежде всего, бизнесу совместно с антимонопольным органом выработать принципы и правила поведения на товарных рынках и корпоративные риски совершения правонарушений.

Законом предлагается увеличить срок проведения расследования на предмет нарушения законодательства в области защиты конкуренции до 3 -х месяцев с возможностью продления еще до 2-х месяцев.

В целях приведения в соответствие с лучшей мировой практикой и недопущения антиконкурентных действий (бездействия) в отношении субъектов рынка предлагается:

- распространение запретов на совершение антиконкурентных действий (бездействия) на организации, наделенные государством функциями регулирования деятельности субъектов рынка.

- расширить применение института уведомления о наличии в действиях субъекта рынка признаков нарушения законодательства, распространив данный инструмент на действия (бездействие) субъекта рынка по злоупотреблению доминирующим или монопольным положением, за исключением признаков по установлению, поддержанию монопольно высоких (низких) или монопсонически низких цен.

Законом вводится понятие общественно значимых рынков, сохранив на них ценовое регулирование в 4 сферах, а именно: железнодорожного транспорта, электроэнергетики, газоснабжения и аэропортовых услуг.

При этом срок регулирования общественно значимых рынков установить до 1 января 2020 года, за исключением услуг централизованных торгов.

Кроме того, в рамках реализации Программы «Нұрлы жер» в целях государственной поддержки жилищного строительства предлагается стимулировать платежеспособность спроса со стороны населения путем удешевления ипотечного кредитования коммерческими банками, включая субсидирование процентной ставки за счет бюджетных средств, а также стимулировать предложения для населения через выдачу доступных займов застройщикам для строительства жилья.

Вносятся поправки в Предпринимательский кодекс, в части инвестиционных преференций, расширив перечень критериев для юридических лиц, действующих на территории свободной экономической зоны и свободных складов с тем, чтобы по всем видам их деятельности были предусмотрены преференции.

Наряду с этим, в Экологическом кодексе Республики Казахстан в целях реализации механизма выдачи сертификатов предлагается расширить направления деятельности Оператора РОП, предоставив ему право направлять деньги, поступившие на его банковский счет, в виде платы на финансирование скидки, предоставленной производителем физическим и юридическим лицам при приобретении нового отечественного автомобиля.