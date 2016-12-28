В Китае скончался старейший в мире самец панды
28 декабря 2016, 16:33
Отмечается, что у панды Паньпаня осталось 130 кровных потомков.
В китайском центре по охране и исследованию больших панд в провинции Сычуань в среду в возрасте 31 года скончался старейший в мире самец панды по кличке Паньпань, пишет газета Global Times, передает РИА Новости.
По данным местного издания "Сычуань цзайсянь", у панды была опухоль желудка и состояние здоровья самца стремительно ухудшалось. Отмечается, что персонал сделал все возможное, но спасти животное не удалось.
Как сообщил ранее сайт china.com, Паньпань родился в сентябре 1985 году в окрестностях уезда Баосин провинции Сычуан. Отмечается, что у Паньпаня осталось 130 кровных потомков.
В середине октября сообщалось, что в специальном административном районе КНР Гонконг в возрасте 38 лет была усыплена старейшая из панд, живущих в неволе, по кличке Цзяцзя.
Ранее Международное радио Китая (CRI) сообщило, что Китай планирует увеличить численность популяции панд в дикой природе к 2025 году примерно на 18% — до 2200 особей. В настоящий момент в КНР в дикой природе насчитывается 1864 панды, еще 422 особи содержатся в специальных центрах по разведению.
Большая панда, бамбуковый медведь — млекопитающее, в настоящее время относимое к медведям, родиной которого является центральный Китай. Большая панда является исчезающим видом и находится под особой защитой государства в Китае. Кроме того, панда является символом Китая и занимает особое место в дипломатии Пекина. Отправка этих животных в различные страны уже стала традицией, которую нередко называют "дипломатией панд".
Фото © AFP 2016/ Str
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