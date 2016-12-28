В Китае скончался старейший в мире самец панды

В китайском центре по охране и исследованию больших панд в провинции Сычуань в среду в возрасте 31 года скончался старейший в мире самец панды по кличке Паньпань,

По данным местного издания "Сычуань цзайсянь", у панды была опухоль желудка и состояние здоровья самца стремительно ухудшалось. Отмечается, что персонал сделал все возможное, но спасти животное не удалось.

Как сообщил ранее сайт china.com, Паньпань родился в сентябре 1985 году в окрестностях уезда Баосин провинции Сычуан. Отмечается, что у Паньпаня осталось 130 кровных потомков.





В середине октября сообщалось, что в специальном административном районе КНР Гонконг в возрасте 38 лет была усыплена старейшая из панд, живущих в неволе, по кличке Цзяцзя.