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Новости за сегодня

Н.Назарбаев подписал поправки в законодательство по вопросам государственной службы

 

Президент РК Нурсултан Назарбаев подписан Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной службы», направленный на совершенствование порядка поступления граждан на государственную и правоохранительную службы, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Закон нацелен на приближению стандартов правоохранительной службы и государственной службы.

Как ранее сообщал Председатель Агентства РК по делам государственной службы и противодействия коррупции Кайрат Кожамжаров в ходе разработки документ широко обсуждался с общественностью.

Согласно поправкам: первое, пересматривается порядок комплектования кадров госслужбы.

Во-вторых, упрощается порядок занятия служащими корпуса А должностей корпуса Б.

Третье, переносится срок прохождения кандидатами на правоохранительную службу тестирования на знание законов и оценки личных качество.

В-четвертых, в Антикоррупционной службы вводятся должности, которым возможно присвоение высшего квалификационного класса третьей категории.

 

28 декабря 2016, 16:28
Источник, интернет-ресурс: *Президента Республики Казахстан

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