Opel выпустит среднемоторное заднеприводное купе

Гендиректор «Опеля» Карл-Томас Нойманн сообщил изданию Autocar, что у компании есть еще два года для принятия окончательного решения по этому вопросу.

Opel GT Concept, дебютировавший этой весной в Женеве и тепло принятый публикой и автомобильными журналистами, еще может получить товарное воплощение. Гендиректор «Опеля» Карл-Томас Нойманн сообщил изданию Autocar, что у компании есть еще два года для принятия окончательного решения по этому вопросу.





«Все мы любим этот автомобиль и действительно хотим его построить, но нужно выбрать правильный подход. Сейчас мы изучаем различные возможности», – заявил топ-менеджер. Основная проблема состоит в том, что GT Concept – это среднемоторное заднеприводное купе, а у Opel сейчас нет подходящей платформы, чтобы наладить серийное производство. Владеющий немецкой маркой концерн General Motors, скорее всего, не станет финансировать создание новой архитектуры «с нуля», и даже если использовать компоненты уже существующих шасси, проект окажется слишком дорогим. Поэтому наиболее реалистичный вариант – разделить расходы на разработку с другим автопроизводителем. Предположительно, таким партнером может стать китайская госкомпания SAIC, владеющая британской маркой MG Motor и уже сотрудничающая с General Motors, но Нойманн эту информацию комментировать не стал.





В 2017 году Opel выведет на мировой рынок семь новых моделей. Две из них уже дебютировали – это электрический хетчбэк Ampera-e и лифтбэк Insignia Grand Sport второго поколения. К ним присоединятся универсалы Insignia Sports Tourer и Insignia Country Tourer, кроссоверы Crossland X и Grandland X и новое поколение коммерческого автомобиля Vivaro. До конца десятилетия Opel собирается представить 29 новинок, считая уже показанные в этом году.



