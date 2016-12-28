В Бангладеш арестовали пятерых боевиков, готовивших теракт на Новый год

Полиция Бангладеш арестовала пятерых предполагаемых боевиков-исламистов, которые планировали совершить теракт в канун Нового года,

Пятеро арестованных, предположительно, принадлежат группировке "Джамаат уль-Муджахеддин", которая ответственна за нападение на ресторан в дипломатическом квартале Дакки в июле 2016 года. Тогда были убиты 20 заложников, передает РИА Новости





"Они планировали теракт в канун Нового года", — заявил глава отдела полиции по борьбы с терроризмом Монирул Ислам (Monirul Islam).





Глава отдела полиции не рассказал подробностей относительно целей террористов и того, как именно они планировали совершить теракт. Однако он сообщил, что одновременно с задержанием полиция конфисковала 60 килограмм взрывчатки в ходе ночных рейдов в столице страны Дакке.





Власти Бангладеш уже запретили все массовые собрания на улицах Дакки с наступлением сумерек 31 декабря до рассвета 1 января из соображений безопасности.