С 2017 года в Казахстане будет упрощена процедура привлечения квалифицированной иностранной рабочей силы

Об этом сегодня на брифинге в Службе центральных коммуникаций на тему «Новые подходы в миграционной политике РК» сообщил председатель Комитета труда, социальной защиты и миграции МЗСР РК - Главный государственный инспектор труда РК Акмади Сарбасов.

В начале своего выступления он отметил, что миграционная политика РК направлена на защиту внутреннего рынка труда и сохранения его для отечественных кадров с одной стороны, в то же время способствует привлечению высококвалифицированной иностранной рабочей силы (далее - ИРС).

«В соответствии с Законом РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам миграции и занятости населения», подписанным Главой государства 24 ноября 2015 года, с 1 января 2017 года будет введен новый упрощенный порядок привлечения ИРС. В частности, иностранные специалисты, прибывающие в Казахстан, получат возможность трудоустроиться самостоятельно в течение 3-х месяцев на основании справок о соответствии квалификации, на любое место работы по профессии, входящей в перечень востребованных профессий в приоритетных отраслях экономики. Иностранный специалист будет получать определенную оценку по бальной системе, включающую уровень его образования, стаж, практический опыт работы и иные параметры, позволяющие подтвердить его квалификацию. Он получит право трудоустроиться на срок, предусмотренный трудовым договором, но не более трех лет», - сообщил Акмади Сарбасов, подчеркнув, что основным критерием для въезда в страну будет служить высокий уровень образования и квалификации иностранного специалиста.

Он также проинформировал о том, что с января 2017 года, будет пересмотрена процедура выдачи разрешений работодателям на привлечение ИРС.

«Теперь квота будет устанавливаться по видам экономической деятельности с учетом потребностей работодателей, спроса на рабочую силу в том или ином регионе, численности безработных граждан, удовлетворения потребности в рабочей силе за счет трудовых ресурсов и оценки эффективности использования ИРС в предыдущем году. Квота на привлечение ИРС также будет устанавливаться при наличии международных договоров о сотрудничестве в области трудовой миграции и социальной защиты трудящихся-мигрантов, ратифицированных РК. Квоту на привлечение трудовых иммигрантов для осуществления деятельности у физических лиц (выполнение работ/оказание услуг в домашнем хозяйстве) будет формировать МВД РК на основании прогноза потребности на предстоящий год», - пояснил Акмади Сарбасов.

Кроме этого, со следующего года для получения разрешения на привлечение ИРС работодателям необходимо будет уплачивать налоговый сбор. Его ставка будет дифференцирована в зависимости от отрасли и категорий привлекаемых работников.

Процедуры внутрикорпоративного перевода будут проводиться в соответствии с требованиями Всемирной торговой организации.

В целом, предложенные меры по совершенствованию миграционной политики будут способствовать устойчивому социально-экономическому развитию страны.