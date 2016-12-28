 
Облачно: слабый снег
-8°

Астана

Облачно: слабый снег

Вероятность осадков: 77%

Влажность: 84%

Давление: 737 мм рт. ст.

Ветер: юго-западный, 6.0

Завтра

Завтра
Подробный прогноз

Выбрать другой город

333.50

28 декабря 

Курс НБРК

332.61

-0.73

АЛМАТЫ

Покупка

332.50

Продажа

333.50

АСТАНА

Покупка

332.00

Продажа

333.50

Подробнее
349.00

28 декабря 

Курс НБРК

347.28

-1.06

АЛМАТЫ

Покупка

346.00

Продажа

349.00

АСТАНА

Покупка

347.00

Продажа

349.00

Подробнее
Новости за сегодня

С 2017 года в Казахстане будет упрощена процедура привлечения квалифицированной иностранной рабочей силы

 

Об этом сегодня на брифинге в Службе центральных коммуникаций на тему «Новые подходы в миграционной политике РК» сообщил председатель Комитета труда, социальной защиты и миграции МЗСР РК - Главный государственный инспектор труда РК Акмади Сарбасов.

В начале своего выступления он отметил, что миграционная политика РК направлена на защиту внутреннего рынка труда и сохранения его для отечественных кадров с одной стороны, в то же время способствует привлечению высококвалифицированной иностранной рабочей силы (далее - ИРС).

«В соответствии с Законом РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам миграции и занятости населения», подписанным Главой государства 24 ноября 2015 года, с 1 января 2017 года будет введен новый упрощенный порядок привлечения ИРС. В частности, иностранные специалисты, прибывающие в Казахстан, получат возможность трудоустроиться самостоятельно в течение 3-х месяцев на основании справок о соответствии квалификации, на любое место работы по профессии, входящей в перечень востребованных профессий в приоритетных отраслях экономики. Иностранный специалист будет получать определенную оценку по бальной системе, включающую уровень его образования, стаж, практический опыт работы и иные параметры, позволяющие подтвердить его квалификацию. Он получит право трудоустроиться на срок, предусмотренный трудовым договором, но не более трех лет», - сообщил Акмади Сарбасов, подчеркнув, что основным критерием для въезда в страну будет служить высокий уровень образования и квалификации иностранного специалиста.

Он также проинформировал о том, что с января 2017 года, будет пересмотрена процедура выдачи разрешений работодателям на привлечение ИРС.

«Теперь квота будет устанавливаться по видам экономической деятельности с учетом потребностей работодателей, спроса на рабочую силу в том или ином регионе, численности безработных граждан, удовлетворения потребности в рабочей силе за счет трудовых ресурсов и оценки эффективности использования ИРС в предыдущем году. Квота на привлечение ИРС также будет устанавливаться при наличии международных договоров о сотрудничестве в области трудовой миграции и социальной защиты трудящихся-мигрантов, ратифицированных РК. Квоту на привлечение трудовых иммигрантов для осуществления деятельности у физических лиц (выполнение работ/оказание услуг в домашнем хозяйстве) будет формировать МВД РК на основании прогноза потребности на предстоящий год», - пояснил Акмади Сарбасов.

Кроме этого, со следующего года для получения разрешения на привлечение ИРС работодателям необходимо будет уплачивать налоговый сбор. Его ставка будет дифференцирована в зависимости от отрасли и категорий привлекаемых работников.

Процедуры внутрикорпоративного перевода будут проводиться в соответствии с требованиями Всемирной торговой организации.

В целом, предложенные меры по совершенствованию миграционной политики будут способствовать устойчивому социально-экономическому развитию страны.

 

 

28 декабря 2016, 16:39
Источник, интернет-ресурс: Министерства здравоохранения и соц. развития РК

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код