Хакер осужден за вмешательство в работу крымских операторов связи

Хакер искусственно увеличивал объем международного трафика при помощи IT-технологий.

Центральный районный суд Симферополя вынес обвинительный приговор в отношении 23-летнего жителя Москвы Александра Журина, который причинил ущерб крымским мобильным операторам «Крымтелеком» и «Севтелекомсвязь». Речь идет о сумме, превышающей 30 млн рублей, сообщает пресс-служба крымской прокуратуры.

Суд признал мужчину виновным по ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба владельцу имущества путем обмана при отсутствии признаков хищения, совершенное группой лиц по предварительному сговору, причинившее особо крупный ущерб).

По данным прокуратуры, осужденный использовал IT-технологии для вмешательства в работу телефонного оператора, искусственно увеличивая объем международного трафика и, соответственно, задолженность мобильных операторов Крыма перед транзитным оператором. Общая сумма ущерба, нанесенного действиями Журина, составляет свыше 30 млн рублей.

Суд приговорил мужчину к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении и штрафу в размере 600 тыс. рублей. С виновного также взыскан причиненный мобильным операторам ущерб.