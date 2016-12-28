Соблюдение законодательства о противодействии коррупции в уголовно-исполнительной системе

А. Абдуалиев

Старший помощник Генерального Прокурора

7-го Департамента

С 1 января 2016 года вступил в действие Закон «О противодействии коррупции».

Названным Законом дано понятие противодействия коррупции. Это деятельность по предупреждению коррупции, в том числе по формированию антикоррупционной культуры в обществе, выявлению и устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, а также по выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений и устранению их последствий.

Органами прокуратуры проанализировано соблюдение законодательства о противодействии коррупции в уголовно-исполнительной системе за последние 2 года.

Результаты проверок свидетельствуют, что в деятельности по противодействию коррупции все еще продолжают иметь место упущения и недостатки.

Наряду с рядовыми сотрудниками за коррупционные преступления к ответственности привлекаются должностные лица Департаментов УИС, исправительных учреждений и служб пробации, относящиеся к руководящему составу.

Среди выявленных коррупционных схем выделяются покровительство при отбывании наказания, решение вопросов по досрочному освобождению от отбывания наказания, предоставление свиданий, передача запрещенных предметов.

Незаконные привилегии отдельным осужденным создаются также с помощью манипулирования практикой применения мер взыскания и поощрения.

Свидетельством этого являются выявленные коррупционные правонарушения.

К примеру, в прошлом году привлечен к ответственности сотрудник одного из учреждений Павлодарской области Т. за не привлечение к дисциплинарной ответственности осужденного Ж.

Об этом же подтверждают факты отмены незаконных актов начальников учреждений. Только в текущем году прокурорами отменено 46 незаконных постановлений начальников учреждений о привлечении к дисциплинарной ответственности осужденных, а также 16 незаконных поощрений.

Как указано в Антикоррупционной стратегии Республики Казахстан на 2015-2025 годы, в предупреждении коррупции акцент должен быть сделан на устранение предпосылок коррупции, а не на борьбу с ее последствиями.

Как результат, условиями для совершения коррупционных правонарушений являются ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, слабая воспитательная и профилактическая работа среди личного состава, непринятие превентивных мер, в первую очередь, со стороны руководства структурных подразделений.

Руководством территориальных Департаментов не рассматривается вопрос о персональной ответственности руководителей за состояние борьбы с коррупцией.

Сотрудниками одного из учреждений Карагандинской области за 6 месяцев 2015 года совершено 3 коррупционных правонарушения. Однако начальник учреждения привлечен к дисциплинарной ответственности лишь один раз.

Кадровым подразделением учреждения Жамбылской области на 1-й квартал 2015 года запланирован вопрос сдачи личным составом декларации о доходах. Этот же вопрос заложен в план работы подразделения на 2-й квартал, тогда как срок сдачи деклараций уже истек. Налицо формальный подход к проводимым профилактическим мероприятиям.

Непринятие исчерпывающих мер по противодействию коррупции привело к совершению в прошлом году двумя сотрудниками этого учреждения коррупционных преступлений.

План антикоррупционных мероприятий на 2016-2017 годы в другом учреждении Жамбылской области утвержден в конце марта текущего года, по истечении трех месяцев. При этом планируемые вопросы не актуальные, а некоторые вовсе не подлежали включению в план работы. Запланированные мероприятия исполнены некачественно, по отдельным вопросам нет подтверждающих документов об их исполнении.

Практически во всех регионах антикоррупционная пропаганда в основном ограничивается разовыми акциями и кампаниями, шаблонными выступлениями в средствах массовой информации, не задействуется интернет-пространство.

Работа кадровой службы Департамента УИС по г.Астана заключается лишь в сборе декларации о доходах. Не разработано ни одного плана мероприятий по профилактике коррупционных правонарушений, в т.ч. совместных с общественными организациями и антикоррупционными службами города.

В УИС Актюбинской области за период 2015-2016 годов имеется подтверждающий документ только по одному выступлению в СМИ на антикоррупционную тематику.

Директор филиала РГП «Еңбек-Өскемен» достоверно зная, что М. ранее был осужден за совершение коррупционного преступления, назначил последнего на должность начальника производственного участка.

Данный факт установлен в ходе проверки и по акту реагирования постановлением суда от 16.11.2016 года директор филиала привлечен к административной ответственности с наложением штрафа.

Не используется такой действенный механизм противодействия коррупции как проведение показательных судебных процессов непосредственно в коллективах.

В Алматинской области за 2015-2016 г.г. привлечено к ответственности 6 должностных лиц, однако ни по одному судебному рассмотрению не было инициировано вопроса о проведении показательного процесса.

По вине кадровых служб Департаментов УИС Актюбинской и Павлодарской областей, в нарушение требований Закона «О противодействии коррупции», у 8 сотрудников не приняты антикоррупционные ограничения.

С целью устранения выявленных нарушений законности, причин и условий, им способствующих, в уполномоченный орган внесен акт прокурорского реагирования.