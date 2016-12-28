Упражнения для сжигания калорий от новогодних блюд

Селедка под шубой, оливье, запеченная курочка с майонезом и торт «Наполеон» – вот главные новогодние убийцы фитнеса, которые могут свести на нет ваши успехи в зале.

«Советский спорт» рассказывает, сколько раз нужно подтянуться, отжаться и пробежать, чтобы свести к нулю калорийностть новогодних блюд.





САЛАТ «ОЛИВЬЕ»





Содержит: 200 ккал, 5,5 г белка, 17 г жиров, 8 г углеводов – на 100 г.





Средняя порция взрослого мужчины за новогодним столом – 200 г. Итого – 400 ккал, 11 г белка, 34 г жиров, 16 г углеводов.





Как обнулить: делаем серии упражнения берпи по протоколу «табата» - 20 секунд работы, 10 секунд отдыха. Берпи – упражнение «отожмись и выпрыгни». Каждый сет табаты с отдыхом сожжет примерно 25-35 ккал – за этот сет мы сделаем 8-12 берпи.





Чтобы полностью сжечь 200 г порцию оливье, нужно сделать 12-14 раундов табаты или около 130-140 берпи. Другой метод - час энергичных танцев способен сжечь около 350 ккал. Танцуйте на новогодней вечеринке 1 час 15-20 минут, чтобы уничтожить следы от оливье наверняка. И не просто топчитесь на месте, а вложите в танец всю свою страсть.









САЛАТ «МИМОЗА»





Содержит: 120 ккал, 10 г белка, 7 г жиров, 5 г углеводов на 100 г.





Средняя порция взрослого мужчины за новогодним столом: 150 г. Итого – 180 ккал, 10,5 г жиров, 7,5 г углеводов





Как обнулить: по сравнению с другими блюдами новогоднего стола салат «мимоза» - настоящий гимн фитнесу и красоте. Конечно, если только его сделали с йогуртом и оливковым маслом, а не майонезом (калорийность рассчитывали для этого варианта).





«Сжечь» мимозу можно обычной ходьбой. Час ходьбы уничтожает примерно 120 калорий. Вам придется ходить (темп средний) ровно полтора часа. Хорошая мотивация, чтобы вытащить гостей из-за стола на прогулку.





Пресс-убийца. Три короткие тренировки, которые сделают шесть кубиков





ЗАПЕЧЕННАЯ КУРИЦА С КАРТОФЕЛЕМ ПОД МАЙОНЕЗОМ





Содержит: около 180 ккал, 9 г белка, 12 г жиров, 20 г углеводов





Средняя порция мужчины за новогодним столом: 300 г. Итого – 540 ккал, 27 г белка, 36 г жиров, 60 г углеводов





Как обнулить: большая порция запеченной курицы с картошкой, а затем – добавка к этой порции, вот настоящий вызов воина. Обнулить съеденное можно в бассейне: час плавания в темпе чуть выше среднего сжигает 460 ккал. Плавайте без перерыва 1 час 15-20 минут. Если берете паузы для отдыха, будьте честны с собой – не считайте это время как работу. Прибавьте темп: вы были настоящим Гераклом за новогодним столом, будьте таким и на плавательной дорожке!





ЗАЛИВНОЕ ИЗ ГОРБУШИ









Содержит: 50 ккал, 7 г белка, 3 г жиров, 1 г углеводов – на 100 г





Средняя порция мужчины за новогодним столом: 100 г

Как обнулить: после курицы «убить» заливное не составит для вас труда. Приседайте! Одно приседание с весом собственного тела (т.н. «воздушное приседание») сжигает около 0,5 ккал. Итого – вам нужно сделать 100 приседаний. Попробуйте бросить себе вызов: присядьте 100, отдохните 30 секунд, а затем сделайте еще 100 приседаний. Теперь вы ушли в минус по калориям и можете с чувством выполненного долга и радостью съесть еще 100 г заливного.









СЕЛЕДКА ПОД ШУБОЙ









Содержит: 185 ккал, 5 г белка, 16 г жиров, 10 г углеводов – на 100 г





Средняя порция мужчины за новогодним столом: 200 г. Итого – 370 ккал, 10 г белка, 32 г жиров, 20 г углеводов.





Как обнулить: возмездие за селедку под шубой ждет вас в виде круговой кроссфит-тренировки. Делаем одно за другим три упражнения – скручивания на пресс, отжимания, приседания. Каждое упражнение по 10 раз.





Полчаса такой тренировки сожгут около 150 ккал. Осталось еще 220 ккал. Отдохните пять минут, а затем завершите тренинг получасовой пробежкой со скоростью примерно 6-8 км в час (темп – средний и чуть выше среднего). После этого вы посмотрите на сельдь под шубой с ненавистью.





ТОРТ «НАПОЛЕОН»





Ну и последний на сегодня свободный🙌🏻 до конца этого года все свободные торты будут с новогодним декором, обещаем😚🎄 Фото опубликовано Julia Nikolenko 🍰 (@julia_nikolenko) Дек 22 2016 в 6:44 PST





Содержит: 370 ккал, 4 г белка, 23 г жиров, 38 г углеводов – на 100 г





Средняя порция мужчины за новогоднем столом: 150 г. Итого – 555 ккал, 6 г белка, 34,5 г жиров, 57 г углеводов





Как обнулить: это будет хардкорный тренинг, но вы знали на что шли. Начнем с прыжков на скакалке: 15 минут прыжков сожгут около 180 ккал. Не считайте за рабочее время, которые вы потратили на отдых.





Осталось – 375 ккал. Берем в руки гирю и начинаем делать махи – гирю держим двумя руками между ног, затем толчком ног и разгибанием корпуса выносим ее вперед над головой на вытянутых руках. 10 минут работы с гирей сожгут еще около 150 ккал. Делаем десять подходов, отдыхаем между каждым 15-20 секунд.









Осталось – 225 ккал. Переходим к силовой тренировке. Выполняем по 3 подхода следующих упражнений: приседания, тяга штанги к поясу, подтягивания, отжимания на брусьях, подъем штанги на бицепс. Подбираем такой вес, чтобы сделать по 10-12 повторов с четкой техникой каждого упражнения. Последние повторы должны даваться тяжело, а в финальном подходе – работаем до отказа (т.е. до невозможности сделать еще повтор). Отдыхаем между подходами 1 – 1,5 минуты. При правильном темпе вы завершите тренировку примерно за 45 минут. Она сожжет около 400 ккал. Это означает, что вы ушли в минус почти на 200 ккал. Теперь - пока не кончились праздники - вы можете позволить себе почти все, что угодно.