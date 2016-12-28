Трудовые мигранты из СНГ смогут работать в Казахстане без разрешения

Нововведение распространяется на несколько случаев, и не применяется в отношении компаний.

Трудовым мигрантам из стран СНГ в 2017 году можно будет работать в Казахстане без разрешения. Об этом сегодня заявил председатель комитета труда, социальной защиты и миграции МЗСР РК Акмади Сарбасов. Но с одной оговоркой – «работать можно не везде» , передает корреспондент , передает корреспондент Zakon.kz





Нововведение распространяется на несколько случаев, и не применяется в отношении компаний.





«Эта система применяется только в отношении проектов, - пояснил Сарбасов. – Это инвестиционные проекты на сумму свыше 20 млн., для которых заключается контракт с соответствующим органам по инвестициям - такие проекты выпадают из системы выдачи квот и разрешений. Это ЭКСПО, до окончания выставки, проекты, предусматривающие реализацию свыше 50 млн. долл., в отношении первых руководителей иностранных компаний, филиалов, представительств иностранных компаний, реализующих на территории Казахстана инвестиционные проекты, преподавательский состав «Назарбаев Университет», сотрудники СЭЗ на период строительства».





Всего, по словам главного государственного инспектора труда РК, в перечне порядка 10 пунктов, которые существенного влияния на национальный рынок труда не оказывают.





Помимо этого, определены квоты для привлечения иностранной рабочей силы физическими лицами. То есть привлечение трудовых мигрантов для выполнения работ или оказание услуг в домашнем хозяйстве. Понятно, что речь идет о низкоквалифицированной рабочей силе из стран СНГ, без коммерческого присутствия.





«Квоту на привлечение таких трудовых мигрантов будет формировать МВД РК на основании прогноза потребностей на предстоящий год» - пояснил Сарбасов.





К слову, на данный момент в Казахстане работает порядка 300 тысяч неквалифицированных трудовых мигрантов, большая часть из которых граждане Узбекистана.





Автор Татьяна Ковалева, Астана