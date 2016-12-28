Редкий суперкар Lamborghini продадут на аукционе
28 декабря 2016, 17:14
19 января на аукционе RM Sotheby’s в Аризоне будет продан редкий суперкар Lamborghini – купе Reventon.
Модель, построенная на базе серийного Murcielago, была выпущена тиражом всего в 20 штук, не считая музейного экземпляра, в период между 2007-м и 2009 годом и до появления Sesto Elemento в 2010 году считалась самым эксклюзивным и самым дорогим Lamborghini.
Все Reventon имеют одинаковый дизайн: кузов окрашен в матовый серый цвет, салон отделан черной кожей, алькантарой оттенка «армейский зеленый», карбоном и алюминием. 6,5-литровый V12 от Murcielago в Reventon форсирован на 10 л.с. – до 650 л.с.
На торги выставлен третий из двадцати экземпляров. Хотя суперкар успел сменить четырех владельцев, он проехал менее 1000 миль (1609 км). Новым такой автомобиль стоил 1,5 миллиона долларов, за подержанный организаторы аукциона рассчитывают выручить немногим меньше – от 1 до 1,4 миллиона.
На том же аукционе будет продано последнее, трехсотое купе Bugatti Veyron. Двухдверку оценивают минимум в 2 миллиона долларов.
Текст: Александр Орехов
Фото: rmsothebys.com
Via cartimes
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